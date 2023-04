Anche quest’anno saranno riassegnate le “casette di legno”, gli stand espositivi per lo svolgimento di attività commerciale del settore non alimentare sul lungomare di Aspra.

Sulla scorta della delibera di Consiglio comunale 4/2021 con la quale è stato approvato il regolamento di Commercio su Aree Pubbliche, e dopo regolare richiesta di autorizzazione all’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente Struttura Territoriale Ambientale di Palermo, il SUAP, lo sportello unico per le attività produttive, ha emanato un avviso pubblico per la concessione di spazi pubblici per lo svolgimento di attività commerciale del settore non alimentare, riservato ai titolari di autorizzazioni di tipo C – Itineranti.

L’avviso è rivolto agli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del Commercio di tipologia C itineranti che svolgono attività nel settore non alimentare.

I prodotti in vendita dovranno essere rappresentativi della tradizione culturale siciliana o che abbiano attinenza con il tema del mare per gli hobbisti.

Con l’avviso verranno assegnate 6 strutture di legno agli operatori di commercio tipologia C – itineranti e 4 strutture di legno agli hobbisti. A mero esempio esemplificativo si tratta di accessori di bigiotteria tipica siciliana o con attinenza al tema marino; accessori per il mare; giocattoli per bambini e giochi per il mare; accessori e oggettistica varia con attinenza alle tradizioni siciliane o con tema marino. Non potranno essere vendute merci diverse di quelle indicate (ad esempio, abbigliamento, scarpe, biancheria intima ecc.).

Le “casette” saranno collocate lungo piano stenditore nella frazione marinara di Aspra nel periodo che va da giovedì 1 giugno a domenica 3 settembre.

Gli interessati potranno presentare istanza solo tramite la piattaforma telematica “Impresa in un giorno” al Servizio SUAP del comune di Bagheria, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo Pretorio on-line.

Ulteriori dettagli sono disponibili nell’avviso pubblicato all’albo pretorio del sito web comunale ed allegato in calce all’articolo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.