Saranno i due appuntamenti in programma a Catania, ECOMED– PROGETTO COMFORT (dal 19 al 21 aprile) e Mediterraria Expò (dal 27 al 29 aprile) le vetrine in cui il progetto Smart Up, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con fondi PSR 2014-2022 – Misura 16, Sottomisura 16.1, presenterà i campioni sperimentali di una crema dermatologica realizzata con gli estratti di bava di lumaca e fiori eduli e un integratore a compresse con una formulazione di estratti di pastazzo di agrumi e foglie di ulivo.

Il progetto Smart up (“Miglioramento della Competitività e Sostenibilità delle Filiere mediterranee agroalimentari attraverso il Recupero di Scarti e Sottoprodotti, la Tutela della Biodiversità e lo Sviluppo di nuovi Prodotti”) avviato 3 anni fa con un partnerariato composto da 5 aziende agricole siciliane: Jungle Farm Società semplice agricola (capofila), Azienda agricola Costanza Ignazio, Azienda agrobiologica Panebianco Salvatore, Azienda agricola La Lumaca Madonita, Azienda Mg Trading Srls, è nato con l’obbiettivo di trasferire alle aziende un processo di estrazione greens studiato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute – Università degli studi di Catania che è partner del progetto, per ottenere estratti antiossidanti e antinfiammatori e realizzare due formulazioni. “La prima con bava di lumaca arricchita in estratti di fiori eduli, che contengono principi attivi dotati di attività antiossidante ed antinfiammatoria – spiega la professoressa Valeria Sorrenti, responsabile scientifico – e la seconda di pastazzo di agrumi arricchito in estratti di foglie di ulivo che contengono composti bioattivi in grado di esercitare azione antiossidante e di controllo dei livelli di trigliceridi”.

“I fiori eduli e lumache di allevamento sono la vera novità del progetto – sottolinea l’innovation Broker Paolo Rapisarda – I primi rappresentano un settore di nicchia nell’ambito della ristorazione, il cui utilizzo mette di fronte ad ingenti quantità di scarto in quanto soltanto la prima scelta di ogni produzione può essere destinata all’uso culinario, dovendo rispettare rigorosi standard qualitativi e di freschezza. Lo scarto della coltivazione dei fiori eduli è particolarmente interessante in quanto risorsa di preziose componenti ad attività nutraceutica che potrebbero, se recuperate, trovare impiego in settori di grande rilevanza economica, come quello alimentare e cosmetico”.

L’azienda ‘Lumaca Madonita’ in sinergia con l’azienda capofila Jungle Farm, produttrice di fiori eduli, hanno inteso sviluppare nuovi cosmetici che coniugano le proprietà antietà, lenitive, protettive, nutrienti della bava di lumache con i componenti antiossidanti (flavonoidi, acidi fenolici, carotenoidi) dei fiori eduli. Al giorno d’oggi, l’interesse dell’industria cosmetica per le applicazioni cutanee e per i benefici della bava di lumaca è molto alto. La bava di lumaca contiene varie sostanze, tra cui allantoina, elastina, collagene, mucopolisaccaridi, acido glicolico e vitamine. Essa ha proprietà lenitiva e idratante, nutriente, esfoliante e purificante, antirughe, antismagliature e antimacchia sulla pelle.

