Incompatibilità Ordini sanitari e sindacati di categoria: soddisfazione ANAFePC, Senato e Camera accolgono proposta, assegnata alle Commissioni Giustizia e Affari sociali.

Con riferimento alla petizione presentata con urgenza da ANAFePC, Accademia per l’Alta Forma-zione e Promozione della Cultura, per l’introduzione dell’incompatibilità tra incarichi negli Ordini professionali sanitari e ruoli sindacali della medesima categoria, comunichiamo con soddisfazione di aver ricevuto riscontro ufficiale dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.





La petizione è stata annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta n. 347 del 30 settembre 2025, reca il numero 1425 ed è stata assegnata alla 2ª Commissione permanente Giustizia, e alla Camera dei Deputati ha ricevuto il numero 1239 ed è stata assegnata alla XII Commissione permanente Affari Sociali, che cureranno i seguiti previsti dai regolamenti delle Camere.

La proposta chiede di introdurre l’incompatibilità assoluta tra incarichi negli Ordini delle professioni sanitarie e ruoli sindacali della stessa categoria, per prevenire conflitti di interesse, favoritismi e pressioni indebite che possono minare l’imparzialità degli Ordini. Inoltre, la proposta include la deca-denza automatica d’ufficio per chi si trova in posizione di incompatibilità e la retroattività della norma, affinché decadano immediatamente anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, rico-prono contemporaneamente incarichi ordinistici e sindacali di categoria.

“Ringraziamo gli uffici di Camera e Senato per la tempestività” – dichiara Calogero Coniglio Presidente ANAFePC – “e auspichiamo che la nostra proposta possa presto trasformarsi in disegno di legge, avviando un iter parlamentare concreto verso una riforma attesa, giusta e necessaria”.

