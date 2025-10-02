Il Nursind Sicilia accoglie con favore la firma del decreto assessoriale che ha aggiornato le tariffe orarie per gli infermieri impegnati nel servizio di elisoccorso. Nel complesso, scrive il sindacato, “l’infermiere impegnato in elicottero ha visto il proprio compenso crescere da 22,50 euro a 34,53 euro in meno di due anni, con un incremento complessivo del 46 per cento. Per il servizio su gomma, nel biennio l’aumento è stato del 31,71 per cento, passando da 20,50 euro a 27 euro”.



In particolare, il Nursind esprime soddisfazione in quanto con il decreto del 25 settembre scorso il compenso per gli infermieri in elisoccorso è stato portato a 34,53, con un aumento del 16,25% rispetto alla tariffa precedente. La tariffa di 27 euro invece è invariata “ma è già in previsione un nuovo tavolo tecnico per ulteriori adeguamenti”.





“Un passo decisivo nel percorso di valorizzazione professionale – dichiara Salvo Calamia, segretario regionale Nursind Sicilia –. Dopo anni di immobilismo, finalmente si riconosce il valore degli infermieri dell’emergenza. Ma il percorso non è finito: ora serve una riforma strutturale del sistema 118”. Il Nursind Sicilia esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore alla Salute, Daniela Faraoni e dal direttore della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, che hanno dimostrato ascolto, competenza e determinazione nel dare seguito agli impegni assunti”.

Tuttavia, il sindacato sottolinea che l’aumento delle tariffe deve rappresentare solo il primo passo di un percorso più ampio di riorganizzazione del sistema 118. Il sindacato chiede ora “l’apertura di un tavolo tecnico permanente per affrontare le criticità ancora aperte come il potenziamento delle ambulanze e degli equipaggi, l’istituzione di un osservatorio regionale sui mezzi di soccorso, e una tassazione agevolata al 15% per le attività svolte nel 118, da considerarsi incentivanti e non aggiuntive”.

