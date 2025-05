Sta per concludersi con esiti positivi l’attività di orientamento specialistico promossa nell’ambito del progetto “Generazione S.T.I.L. – Costruttori di Futuro tra Sostenibilità, Territorio, Innovazione e Leisure”, in sinergia con ORSA – Agenzia per il Lavoro e in collaborazione con la Rete socio-educativa dei Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice. L’iniziativa, rivolta a giovani in condizione di fragilità educativa, ha avuto come obiettivo principale il contrasto alla dispersione scolastica e all’abbandono formativo, coinvolgendo attivamente anche il tessuto imprenditoriale locale.

Oltre trenta giovani hanno preso parte al percorso, strutturato in laboratori di gruppo, colloqui individuali e visite aziendali, con un approccio integrato tra strumenti psicopedagogici e metodologie esperienziali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare interessi e competenze attraverso test attitudinali, schede di autovalutazione e dialoghi strutturati, con un focus particolare sullo sviluppo delle competenze trasversali, come comunicazione efficace, lavoro di squadra e gestione delle emozioni. «Abbiamo voluto costruire un ambiente accogliente e stimolante, in cui ogni partecipante potesse sentirsi ascoltato, valorizzato e guidato nel riconoscere il proprio potenziale – affermano le dottoresse Alessia Nicoliello e Chiara Sassano, operatrici dell’Agenzia ORSA – il lavoro sulle soft skills è stato determinante: spesso questi giovani non hanno mai avuto occasione di riflettere su ciò che sanno fare bene o su come affrontare le sfide con maggiore fiducia in sé stessi».

Grazie ai colloqui individuali, è stato possibile costruire per ogni partecipante un percorso personalizzato orientato all’inserimento in esperienze formative. In questo contesto, ORSA ha attivato due tirocini d’inclusione sociale, coinvolgendo due giovani segnalati dai servizi sociali dei Comuni partner. I protagonisti di questa prima esperienza sono due diciottenni, attualmente iscritti al corso per “Operatore della Ristorazione” presso l’Associazione Eris – Scuola di formazione professionale di Menfi. Grazie alla disponibilità di due realtà imprenditoriali del territorio hanno potuto vivere il loro primo concreto approccio al mondo del lavoro nel ristorante Fusion di Maria Abate e nella struttura ricettiva Villa Plasi di Pier Luigi Cascio Ingurgio. Un’opportunità concreta di crescita personale e professionale, resa possibile dalla sinergia tra enti pubblici, enti di formazione e imprese, che conferma l’efficacia di un’alleanza educativa territoriale nel generare impatti positivi e duraturi, soprattutto per i giovani più fragili.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni del progetto “Generazione S.T.I.L.”, promosso da un partenariato pubblico-privato che comprende: Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura (ente capofila), Apprendo Onlus, CIRF, ORSA, Il Mediterraneo Scarl Impresa Sociale, Zeste Hub ETS, i Comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi, Montevago, l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca e l’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice. Il progetto è stato selezionato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale tra gli interventi socio-educativi finanziati dal PNRR per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno e rafforzare il ruolo del Terzo Settore.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.