Si terrà domani, sabato 30 novembre alle 17, al Grande albergo Alfeo di via Nino Bixio, a Siracusa, la presentazione del libro di Giuseppe Rosano, “Ortigia me genuit. Il percorso di una storia personale, manageriale e imprenditoriale”. Presenteranno e dialogheranno con l’autore Pucci Piccione, Stefania Prestigiacomo, Giovanna Strano e Laura Valvo.

Il libro di Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa, è riconducibile a fatti ed esperienze realmente vissuti, sebbene l’autore si sia servito di fantasia nel descrivere personaggi, luoghi ed eventi, talvolta frutto d’immaginazione. Un libro in cui è possibile ritrovare non solo la storia di successo di una persona semplice, ma anche l’eco di un’epoca che il protagonista ci fa riascoltare attraverso le proprie esperienze lavorative, i propri incontri, gli amori descritti con intensa passionalità. Dedicato ai giovani nella speranza che possano seguire le proprie strade grazie solo alle loro capacità e ai loro meriti.

Dichiara Rosano: «Penso che in ciascuno di noi ci sia un momento, soprattutto quando il tempo si assottiglia e volge verso la fine del viaggio, in cui si senta il bisogno di radunare i contenuti esistenziali vissuti, affrettare il tempo avanzato e domandarsi: la vita mi ha sorriso? La sorte mi è stata vicina? La semplicità mi ha seguito? L’amore ha riempito il mio cuore? La determinazione ha marcato le mie azioni? L’onestà non si è mai piegata alle tentazioni?». Su questo e molto altro ancora si rifletterà domani, nel corso della prima presentazione del libro.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.