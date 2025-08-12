«I recenti fatti avvenuti all’Ospedale “Fogliani” di Milazzo, con il distacco dell’intonaco nella farmacia e il trasferimento del reparto di Medicina interna a Barcellona, destano forte preoccupazione e richiedono chiarimenti immediati da parte dell’Asp di Messina – dichiara l’On. Alessandro De Leo –. Comprendo bene l’importanza dei lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico finanziati dal PNRR, indispensabili per garantire strutture sicure e moderne, ma la sicurezza degli edifici non può essere perseguita a scapito della continuità assistenziale e del diritto alla salute dei cittadini».

«Chiedo all’Asp di Messina – prosegue De Leo – di rendere pubblico il cronoprogramma dettagliato dei lavori, di indicare una data certa per il ritorno del reparto di Medicina interna a Milazzo e di fornire garanzie formali che, durante questo periodo, non vi sarà alcun depotenziamento dell’offerta sanitaria nel nostro territorio».

«Come rappresentante dei cittadini del comprensorio – conclude il deputato di Forza Italia – vigilerò con determinazione affinché il presidio di Milazzo non subisca ridimensionamenti permanenti. Non accetterò soluzioni tampone o promesse generiche: i cittadini hanno diritto a sapere quando e come riavranno il loro reparto pienamente operativo. Il diritto alla salute non si sospende: lo si tutela ogni giorno, anche nei cantieri».

Luogo: MILAZZO, MESSINA, SICILIA

