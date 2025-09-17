Dalla dermatologia clinica classica, con particolare focus sulla dermatologia pediatrica e laserterapia, ai temi emergenti della oncodermatologia. Sarà tutto questo “PaDermo”: un’occasione di incontro tra dermatologi e specialisti di altre branche medico-chirurgiche assieme ai medici di medicina generale. La predilezione per un approccio multidisciplinare nel settore della sanità, affermatosi negli ultimi tempi, investe così anche il campo della dermatologia: l’obiettivo del congresso è quello di instaurare un dialogo propositivo e di mutuo scambio a favore del paziente. Una visione globale al fine di intervenire al meglio nel singolo caso. “La cute rappresenta non solo la prima barriera di protezione del nostro corpo ma anche lo specchio di trasformazioni interne dell’intero organismo, – spiega la responsabile scientifica, Federica Lupo – nonché possibile “organo sentinella” di modificazioni ambientali e climatiche”.







Il congresso, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, si terrà dalle ore 9 presso il Marina Convention Center all’interno del Molo Trapezoidale di Palermo. Saranno presenti esperti nazionali e regionali della materia assieme ad altri specialisti, come pediatri, pneumologi, cardiologi, reumatologi, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà. Diagnosi accurata, trattamenti integrati, gestione olistica, efficienza e risparmio sono i benefici di questo nuovo approccio di cura.





Tre le parti tematiche in cui è suddiviso il congresso: un prima parte dedicata agli aspetti emergenti nel campo della dermatologia, dalla tossicologia ambientale alle innovazioni nell’ambito della tricologia; una seconda parte dedicata a tutte quelle manifestazioni dermatologiche correlate ad altre patologie, come la psoriasi; ed infine una terza parte dedicata all’oncodermatologia, dove verranno affrontati anche gli effetti collaterali dermatologici delle terapie innovative del melanoma.

“Palermo, – conclude Lupo – sarà luogo di integrazione, inclusione e interdisciplinarietà. Un’occasione per Palermo e per la Sicilia non solo di ospitare un grande evento scientifico ma di lanciare un messaggio: la salute è il risultato di alleanze tra specialisti, istituzioni e cittadini”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.