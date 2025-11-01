Tipo segnalazione: Buona notizia

Articolo di Vittorio Spadoni

Applausi di incoraggiamento o di nuova rassegnazione!! A tutti noi siciliani, da Palermo a Catania e soprattutto a noi, pendolari dell’assurdo, possiamo finalmente accomodarci sul sedile sgangherato della rassegnazione, l’unica poltrona garantita in Sicilia. L’Amministrazione, nel suo silenzio contemplativo – che è l’equivalente politico del “non fare” elevato a forma d’arte – ci ha appena omaggiato di un’altra perla di progresso che fa impallidire persino l’invenzione della ruota.

Il miracolo delle due ore e 47 minuti!

Quel proiettile d’acciaio che collega le due capitali dell’isola (circa 170 km, meno di un giro in tangenziale a Milano nell’ora di punta) è riuscito, con grazia astrale, a coprire la distanza in appena due ore e 47 minuti! Un’accelerazione così prodigiosa da sbalordire un pioniere dell’ottocento.

Ma l’apice della modernità è la promessa per il 2030: scendere a due ore nette. Abbiamo un piano! Un piano che ci porterà a viaggiare nel 2030 alla velocità che il resto d’Europa considerava standard prima della caduta del Muro di Berlino.

Se i lavori procederanno con tale frenesia, tra poco abbandoneremo carrozze e cavalli. Probabilmente solo per scoprire che il tragitto si può compiere in bicicletta con lo stesso identico tempo, ma con meno aria condizionata guasta o troppo performante che congela anche i pensieri.

Volevamo anche noi le “Frecce colorate” bianche o rosse che siano, come il continente? Noi, le nostre frecce le lasciamo tirare per qualcos’altro. Ci accontentiamo dei miracoli a scartamento ridotto. L’importante, in fondo, è che la locomotiva del progresso non acceleri troppo, non sia mai che scompigli le capigliature femminili così ben fatte da così alta velocità.

La t.a.v. (tanto aspetti, viandante)

Le infrastrutture, si sussurra, stanno galoppando! Attenzione, però. Se rimuoviamo i cavalli – e per cavalli intendo l’inerzia e la pigrizia strutturale – temiamo che l’intera infrastruttura si blocchi. La Sicilia si muove meglio quando è ferma, dopotutto. Meno vibrazioni, meno guasti, meno opportunità per noi di accorgerci della nostra lentezza cosmica e non solo da appalti assegnati a chi sa chi è perché.

E per quanto riguarda l’ingegno: sfruttare il genio militare, quello che in caserma si esercita in simulazioni di protezionismo (probabilmente per difenderci da un arrivo troppo rapido delle merci), per costruire qualcosa di concreto? O da giapponesi disoccupati così bravi a creare futurismo.

L’Amministrazione è troppo presa a preservare il sacro mito del Far West siciliano. La nostra vera opera pubblica è il saloon di strada, dove la filosofia del “birra tira birra” è interrotta solo da una pozzanghera strategica che rende ogni attraversamento un’epopea. Capita. È il nostro modo di dire: siamo seri, ma non troppo.

Ma la ferrovia avanza! Avanza con la solennità di una lumaca che ha appena vinto un appalto milionario. Troppo avveniristica, quasi fantascienza, una visione che farebbe impallidire Jules Verne. Tutto ciò accade tra gli applausi convinti di chi è riuscito nell’impresa non di completarla, ma di vederne l’inizio e di sopravvivere ai continui, esaltanti annunci.

Un tripudio di super errori che, legati alla visione futuristica di un paese che un giorno sarà moderno (moderno da cosa e soprattuto da chi) ci consegnano alla storia come i maestri incontrastati dell’attesa. E mentre il resto d’Italia si prepara per un viaggio su Marte, noi stiamo per avere una macchina di ferro che galoppa, senza indiani né sceriffi.

