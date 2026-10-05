Il 3 ottobre 2026 abbiamo avuto per la prima volta l’opportunità di incontrare personalmente a Palermo il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione dell’evento Prima le Persone. Come Associazione I Diritti dei Più Fragili APS ma soprattutto come genitori desideriamo ringraziare sinceramente l’Assessore Sabrina Figuccia che nei giorni precedenti ci aveva comunicato ufficialmente la possibilità di avere al termine dell’evento un momento di confronto diretto con il Ministro. Ci era stato spiegato con chiarezza che non sarebbe stato possibile prevedere un nostro intervento durante l’evento poiché gli interventi erano già stati definiti nell’organizzazione della giornata e abbiamo compreso pienamente questa circostanza. Per noi la cosa più importante non era avere uno spazio pubblico o salire su un palco ma avere la possibilità di parlare ed essere ascoltati. Per questo ringraziamo l’Assessore Sabrina Figuccia per la disponibilità dimostrata e per averci dato questa opportunità perché crediamo che soprattutto quando si parla di disabilità tutte le persone e tutte le famiglie debbano poter trovare occasioni di ascolto e confronto.





Abbiamo potuto parlare direttamente con il Ministro Alessandra Locatelli e abbiamo trovato una persona molto sensibile disponibile e attenta ad ascoltare realmente le persone le famiglie e le loro storie. Abbiamo consegnato personalmente al Ministro una lettera scritta con il cuore prima di tutto da genitori e poi a nome dell’Associazione I Diritti dei Più Fragili APS. Una lettera pensata non soltanto sulla base della nostra esperienza ma anche pensando alle tante famiglie che vivono quotidianamente la disabilità affrontando difficoltà attese sacrifici preoccupazioni e speranze per il presente e per il futuro dei propri figli e dei propri familiari. Abbiamo portato alcune delle esperienze e delle difficoltà che incontriamo e ascoltiamo quotidianamente con particolare attenzione alle situazioni che riguardano bambini ragazzi adulti e anziani con disabilità e i loro caregiver perché dietro ogni richiesta ogni attesa e ogni difficoltà ci sono prima di tutto persone famiglie e vite quotidiane.





Non abbiamo voluto portare soltanto la nostra voce e abbiamo consegnato al Ministro anche altre lettere che ci erano state affidate tra cui quelle dell’Associazione Movimento Famiglie Autismo ODV e di operatori ASACOM perché abbiamo ritenuto giusto utilizzare questa occasione di ascolto per dare spazio anche alle esperienze e alle richieste degli altri. Durante la giornata si è parlato di temi importanti come la riforma della disabilità il Progetto di Vita lo sport il lavoro l’inclusione e le opportunità mettendo al centro le persone le famiglie e le realtà che ogni giorno cercano di costruire percorsi concreti. Un ringraziamento va anche ai ragazzi di SporT21 Sicilia con la loro Birra T21 e ai ragazzi della Cooperativa Sociale Etnos con N’Arancina Speciale che hanno contribuito al momento conviviale dimostrando come lavoro competenze capacità e talenti possano diventare opportunità concrete. Questo nostro primo incontro con il Ministro Alessandra Locatelli non rappresenta per noi un traguardo e non vogliamo considerarlo qualcosa che renda importante la nostra Associazione ma semplicemente un punto di partenza e un’occasione per continuare a fare rete.





Bisogna pensare al presente perché le persone con disabilità e le loro famiglie hanno bisogno oggi di servizi terapie scuola assistenza inclusione autonomia lavoro opportunità e risposte concrete ma dobbiamo necessariamente pensare anche al futuro e al Dopo di Noi perché nel cuore di tanti genitori esiste una domanda che ci accompagna ogni giorno su cosa accadrà ai nostri figli quando noi non ci saremo più. È anche per questo che dobbiamo costruire oggi il loro futuro affinché possano avere dignità diritti autonomia assistenza opportunità e una vita il più possibile serena.

Abbiamo consegnato al Ministro non soltanto delle lettere ma anche pensieri difficoltà speranze e una parte delle storie di tante famiglie. Ringraziamo il Ministro Alessandra Locatelli per averci ascoltato con attenzione disponibilità e sensibilità e ringraziamo ancora l’Assessore Sabrina Figuccia per aver reso possibile questo momento di confronto. Adesso bisogna continuare a fare rete ascoltarsi collaborare e lavorare affinché dall’ascolto possano nascere risposte concrete. Prima di tutto le persone oggi domani e nel futuro per i nostri figli e per tutte le persone con disabilità. Nessuno deve rimanere indietro.





Associazione I Diritti dei Più Fragili APS

Luogo: Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 16:30, saremo al Marina Convention Center – Sala Marina, Molo Trapezoidale, Via Filippo Patti 30, Palermo.

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