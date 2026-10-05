Il Consiglio comunale di Fiumefreddo di Sicilia ha approvato il nuovo Regolamento della Consulta giovanile comunale, aggiornando e sostituendo quello del 2016. La Consulta sarà uno strumento di partecipazione e confronto attraverso il quale i giovani potranno contribuire alla vita della comunità, formulare proposte, esprimere pareri e promuovere iniziative nei settori di maggiore interesse: cultura, sport, ambiente, scuola, turismo, volontariato e tempo libero. La nuova disciplina prevede un’assemblea composta da nove giovani residenti a Fiumefreddo, di età compresa tra 16 e 28 anni, scelti attraverso una procedura pubblica e, nel caso in cui le candidature siano superiori ai posti disponibili, attraverso elezioni.





Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche giovanili Antonio Giuliano, proponente del provvedimento. “L’approvazione del nuovo Regolamento rappresenta un passo importante per dare ai giovani di Fiumefreddo uno spazio reale di partecipazione alla vita della nostra comunità – dichiara l’assessore – Vogliamo che la Consulta sia un luogo aperto, dove ragazze e ragazzi possano confrontarsi, avanzare proposte e diventare protagonisti delle scelte che riguardano il presente e il futuro del nostro paese. Ringrazio il Consiglio comunale per aver condiviso questo percorso: adesso – conclude Giuliano – dobbiamo trasformare questo strumento in partecipazione concreta e in nuove opportunità per i nostri giovani”. La Consulta avrà un mandato di quattro anni e potrà organizzarsi anche attraverso gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di tutti i giovani, favorendo così il coinvolgimento più ampio possibile.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.