“Ancora una volta ci troviamo a dover reagire. Ancora una volta due nomi si aggiungono alla lunga lista di femminicidi in questo paese: Sara Campanella e Ilaria Sula.

Non sono numeri. Erano donne. Vivevano le loro vite, erano nostre colleghe e sono state uccise per il solo fatto di essere donne.

L’associazione studentesca ReAzione Giurisprudenza rompe il silenzio e invita tutta la comunità studentesca a unirsi in un momento di memoria e protesta.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, in Piazza Pretoria, a Palermo.

“Non è più tempo per essere indifferenti. È tempo di reagire!” è l’appello forte e chiaro lanciato da ReAzione, che invita a scendere in piazza per ricordare Sara e Ilaria, e per dire basta alla violenza di genere.

