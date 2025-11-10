PALERMO 8 NOVEMBRE 2025 – Dopo l’edizione dei record della Palermo International Half Marathon, il Running Sicily – Trofeo Packitalia riprende il suo tour promozionale in Europa, facendo tappa ad Atene, cuore pulsante della maratona mondiale. L’organizzatore del circuito, Nando Sorbello, si trova nella capitale greca insieme a Joe Micallef, storico direttore della Malta Marathon, per rappresentare il Running Europe Tour all’interno dell’OPAP Marathon Expo 2025, evento che anticipa la 42ª Authentic Athens Marathon, in programma domani con 75.000 atleti provenienti dai cinque continenti.

Grande interesse per lo stand del circuito italo-maltese-polacco, che unisce Varsavia, Palermo e Malta sotto il segno dello sport, della cultura e dell’inclusione. Migliaia di appassionati e runners hanno visitato l’area dedicata, scoprendo le tappe del tour e i dettagli della prima edizione che si concluderà domenica prossima, 16 novembre, a Malta con la Zurrieq 10 & Half Marathon.

Ad attirare l’attenzione della stampa greca e internazionale anche la notizia che il pettorale n.1 della Maratona Autentica di Atene è stato assegnato all’ex presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, che ha dichiarato di “realizzare un sogno coltivato sin da ragazzo, correre nella culla della maratona”.

“Essere presenti anche quest’anno ad Atene significa portare il nome di Palermo, della Sicilia e dell’Italia in uno dei templi mondiali della corsa – ha sottolineato Nando Sorbello – il Running Sicily-Trofeo Packitalia e il Running Europe Tour stanno crescendo come progetti internazionali che uniscono sport e turismo. Stiamo costruendo una rete di eventi che promuove la cultura del benessere, la bellezza dei territori e il valore dell’inclusione. La straordinaria risposta di pubblico qui in Grecia conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

Il tour promozionale proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative finalizzate a consolidare i legami sportivi e culturali tra le tre città simbolo del Running Europe Tour 2025. (nr)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.