Si è concluso oggi pomeriggio il primo congresso regionale del Partito Liberaldemocratico (Pld) Sicilia, tenutosi a Caltanissetta, segnando un momento cruciale per l’organizzazione politica regionale. L’evento ha visto l’elezione, tramite voto segreto e all’unanimità, di Salvo Liuzzo a segretario regionale del Pld Sicilia.

Il congresso si è caratterizzato per un acceso e stimolante dibattito, arricchito da numerosi interventi che hanno contribuito a delineare le linee guida future del partito. La mozione presentata da Liuzzo, unico candidato alla segreteria, include punti programmatici chiave che costituiranno la base dell’azione politica del Pld Sicilia e propone una lista di dirigenti che andranno a comporre la nuova direzione regionale: Stefano Cristaldi, Giuseppe Miraglia, Luca Cammarata e Salvatore Artale, anch’essi eletti all’unanimità.

“La mia candidatura alla segreteria regionale del Pld nasce da un impegno preciso – spiega Liuzzo – restituire fiducia alla politica attraverso competenza e serietà. Non è una sfida semplice, soprattutto in una terra complessa come la Sicilia, dove un partito neonato come il nostro deve conquistare ogni giorno credibilità e spazio. Ma proprio per questo credo nel valore di una politica che parta dal basso, che dimostri coi fatti e non con le parole di meritare la fiducia dei cittadini. La competenza e la serietà non sono slogan: sono il modo con cui voglio contribuire a costruire un Pld credibile, radicato e davvero vicino alle persone”.

Durante il congresso è intervenuto anche il segretario nazionale del Pld, Luigi Marattin, che si è congratulato con il gruppo dirigente siciliano, i componenti della direzione regionale e ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al neoeletto segretario Liuzzo. Quest’ultimo ha infine annunciato che a breve verrà resa nota la composizione della segreteria regionale, anticipando che riserverà “sorprese politicamente assai rilevanti”, sottolineando la volontà di costruire un progetto politico inclusivo e strategicamente solido.

Luogo: Caltanissetta

