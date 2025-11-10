Agrigento – Presso l’Ottocentesco Palazzo sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è svolto un importante incontro istituzionale tra il Presidente dell’ex Provincia, Giuseppe Pendolino, e una delegazione del Comitato BIM2025Sicilia, guidata dal Presidente Ludovico Gippetto.

Alla riunione hanno partecipato anche i componenti della delegazione Franco Rebecchi, Andrea Versolato, Cristian Barutta e Marco Lotti, relatori e professionisti di comprovata esperienza nel campo della digitalizzazione dei processi e dell’implementazione del Building Information Modeling (BIM) nella Pubblica Amministrazione.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto strategico per analizzare le principali criticità che l’amministrazione provinciale – e, più in generale, gli enti locali – stanno oggi affrontando, in particolare l’imminente fuoriuscita per pensionamento di numerose risorse umane, con il rischio di un rallentamento delle attività e una perdita di competenze tecniche.



Il Presidente Pendolino ha sottolineato la necessità di individuare soluzioni operative innovative e sostenibili, affermando la volontà di “non fermare la già efficace ed efficiente macchina amministrativa” e di valutare con profitto la possibilità di affidare a professionisti qualificati esterni i lavori in BIM, avviando al contempo un percorso formativo conforme alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il Presidente del Comitato Ludovico Gippetto, pioniere dell’implementazione del BIM in Sicilia, ha ribadito la piena disponibilità dei professionisti certificati del Comitato a supportare l’amministrazione provinciale attraverso un percorso condiviso, mirato ad accelerare la transizione digitale e a garantire l’allineamento alle scadenze normative. “Questa – ha dichiarato Gippetto – non è solo un’attività formativa, ma un impegno concreto e sinergico per accompagnare l’Ente nel nuovo paradigma digitale.”

L’incontro si è concluso con l’intesa di programmare una successiva riunione operativa con i funzionari del Libero Consorzio, per valutare la possibilità di una collaborazione istituzionale e tecnica volta a trasformare la triplice sfida della transizione generazionale, normativa e digitale in una reale opportunità di crescita e modernizzazione per l’Ente e per l’intero territorio provinciale.

