«Dal 1° giugno il Parcheggio Mongibello è nuovamente operativo, come previsto dall’ordinanza comunale. In questa fase iniziale della stagione estiva i flussi sono ancora contenuti, ma siamo certi che con l’alta stagione la struttura tornerà ad essere un punto di riferimento fondamentale per residenti e visitatori». A dichiararlo è Caterina Meli, consigliera comunale di Palermo, che negli ultimi mesi ha seguito da vicino l’evoluzione della gestione del parcheggio.







La consigliera sottolinea come il parcheggio stia per entrare in una nuova fase di modernizzazione: «Nei prossimi giorni sarà completata l’installazione dei cancelli elettronici su entrambi i livelli, un intervento atteso e necessario che contribuirà a garantire maggiore sicurezza e funzionalità».





Le novità, però, non finiscono qui. «Durante un tavolo tecnico svoltosi alcune settimane fa, alla presenza dei rappresentanti di AMAT e del settore Mobilità, abbiamo definito nuovi criteri per l’utilizzo del parcheggio», spiega Meli. «Questi criteri saranno presto recepiti in una nuova ordinanza, che disciplinerà in modo più chiaro l’accesso e la gestione della struttura, in vista dell’imminente automatizzazione».





Riguardo alle critiche circolate sulla precedente chiusura temporanea del parcheggio, Meli precisa: «Mi spiace leggere comunicati polemici. È importante ricordare che la chiusura è stata una scelta sofferta ma necessaria, per rispondere ai disagi e ai problemi di sicurezza che da tempo affliggevano la borgata nelle ore notturne».





La consigliera aggiunge: «Lavoriamo quotidianamente, insieme agli uffici competenti, per garantire ordine, sicurezza e decoro. Purtroppo, registriamo un ritardo da parte di AMAT nell’ultimazione degli interventi già concordati mesi fa, ma mi auguro che la situazione si sblocchi presto».





Infine, uno sguardo al futuro: «Con l’arrivo dell’estate, sono in arrivo anche importanti novità per quanto riguarda le strutture ricettive della zona, che contribuiranno a rendere ancora più attrattiva e funzionale l’area. Ringrazio i cittadini e i residenti per la pazienza e la collaborazione dimostrata in questi mesi», conclude Meli.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

