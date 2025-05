Villa Sperlinga a Palermo si trasforma in un presidio della memoria: un nuovo spazio cittadino che si unisce ai simboli della resistenza alla mafia. Nel corso di una cerimonia pubblica, a 47 anni dall’assassinio per mano mafiosa, sarà collocata una targa commemorativa in onore di Peppino Impastato e di sua madre Felicia, in uno dei luoghi più frequentati del capoluogo siciliano.

A renderlo possibile una mozione proposta all’VIII Circoscrizione dai consiglieri Mari Albanese ed Edoardo (Eddy) Governale, a firma anche di “Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato” di Cinisi e del “Centro Studi Rita Borsellino”. La mozione è alla base della determina sindacale che chiede alla Prefettura di Palermo di procedere all’apposizione della targa.

Un luogo simbolo di Palermo, un polmone verde, se possibile diventa per Palermo ancora più importante.

“Sono felice della scelta di apporre una targa nel nome di Felicia e Peppino Impastato – dice Mari Albanese -. Due figure emblematiche della lotta alla mafia in Sicilia. E siamo felici soprattutto perché la mamma di Peppino è un esempio straordinario di coraggio e di forza quando afferma “non voglio vendetta, voglio solo giustizia”. Queste due figure entrano così a pieno titolo nella storia della nostra città nel nome della memoria e dell’impegno antimafia di ieri e di oggi”.





