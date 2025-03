A chiusura del V Forum “Peace, Security & Prosperity” a Palermo, sono intervenuti il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè e il Procuratore generale militare della Repubblica alla Suprema Corte di Cassazione, Maurizio Block

PALERMO, 19 marzo. “La pace pretende di essere difesa. Nessuno ha paura della pace, ma che sia reale, bisogna temere una guerra che si nasconde sotto le sembianze della pace. Chi indossa la divisa è chiamato ad un ulteriore ruolo di responsabilità. La pace si difende garantendo i valori della democrazia e della libertà, e con un sistema di deterrenza nei confronti di chi può pensare di invadere e conquistare territori altrui. Confermo l’impegno del Governo affinché in Europa ci sia finalmente una condivisione dei sistemi di difesa e sicurezza in ambito mondiale”. Citando Cicerone, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè ha parlato dinanzi a centinaia di giovani cadetti e allievi da scuole militari e accademie da Europa, Asia e Americhe, a chiusura del V Forum “Peace, Security and Prosperity” in corso a Palermo, promosso dall’omonima associazione no-profit IFPSP, fondata dal canadese Steve Gregory. Il tema di quest’anno ruota sui “diritti umanitari essenziali in un mondo complesso” e i giovani hanno analizzato i principi della “pace positiva” ovvero esempi e ruoli da mettere in campo per evitare di giungere ad un qualsiasi conflitto. E anche dagli elaborati presentati (scritti e video) si comprende la grande voglia di questi ragazzi di comprendere le dinamiche del mondo di oggi, per creare una propria opinione. “La professione del soldato è una scelta per amore della pace e della difesa dei più deboli” ha detto il generale di Brigata Francesco Principe, comandante dell’Esercito in Sicilia. “Sono profondamente convinto che dalla Storia si possa cogliere il senso di ciò che avviene oggi, ma è anche vero che i giovani non sono soli, hanno famiglie, scuole, gruppi che devono contribuire alla loro conoscenza e formazione nel segno della consapevolezza – è intervenuto il Procuratore generale militare della Repubblica alla Suprema Corte di Cassazione, Maurizio Block che ha tenuto una lectio sui diritti umani in tempo di guerra – il Forum è un impegno alla trasversalità tra nazioni, serve a far conoscere e confrontare giovani di nazionalità diverse”. Presenti all’ultima giornata del Forum, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla “Questa è un’iniziativa che mette insieme elementi sensibili della nostra società, e cerca di rendere consapevoli i giovani “ ha detto – e il presidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo.

Di alto profilo e molto sentiti gli elaborati che hanno partecipato al concorso internazionale rivolto agli studenti delle scuole superiori. Tre i temi fondamentali: La guerra ibrida; La protezione dei bambini nei conflitti; L’evoluzione della sicurezza umana. Hanno vinto: Lorenza Bianco, Scuola militare Teuliè (Milano) Italia “Il massacro degli agnelli” (1° premio); Delphine Laviolette – École St – Jean Eudes, Québec. “A’ travers des jeunes yeux: existe-t-il un exutoire aux violenze commises envers les enfants de la guerre? (2° premio); Lucian Macarov – Collegio Militare Nazionale “Stefan cel Mare” Campulung, Moldovenesc România “Hibrid Warfare”: nuove minacce e complessità nell’uomo. Sicurezza” (3° premio). Poi per la sezione video, Lorenzo Criscuolo, Christopher Panicola, Federica Varrella Scuola militare Aeronautica “Giulio Duohet” Italia “L’innocenza dei bambini” (1° premio) e Johan Cox e Jack Jenkins Marine Military Academy Harlingen TX Usa, “Guerra ibrida” (2°premio), Gaia De Luca, Lino Faenza e Stefano Tapparo, Scuola militare Aeronautica “Giulio Duohet” Italia con “La guerra ibrida” (3° premio). [nel drive, due dei video vincitori]

Il Forum – nato su iniziativa dell’ “International Forum for Peace, Security and Prosperity” (IFPSP), ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory nel 2019 – conta su partner prestigiosi: tra gli altri, la Regione Siciliana, l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, l’Assemblea Regionale Siciliana, con la Fondazione Federico II, Comune e la Città Metropolitana di Palermo, l’Ufficio Scolastico regionale della Sicilia, lo Stato Maggiore della Difesa rappresentato dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, Assofante Palermo, il NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP), l’European Union Military Secondary Schools Forum (EUMSSF), l’International Association of Military Academies (IAMA), il Global Peace institute (GPI) e l’Institute for Economics and Peace (IEP). INFO https://psp-forum.org/





