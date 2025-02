Un viaggio emozionante tra note, parole e memoria collettiva. Il 23 febbraio alle ore 18:00, il Teatro Apparte ospita Mario Incudine, uno dei più importanti esponenti della musica italiana, con lo spettacolo “Parlami d’Amore“, un racconto musicale che attraversa l’Italia tra gli anni ’20 e ’40, tra la propaganda e la resistenza, tra la tradizione e il rinnovamento.

Accompagnato dal maestro Antonio Vasta, Mario Incudine conduce il pubblico in un viaggio che mescola tenerezza e ironia, amarcord e aneddoti, restituendo il ritratto di un’epoca in cui la musica era specchio della società e strumento di cambiamento.

Tra il 1918 e il 1940, la musica italiana subì una profonda trasformazione. Se da un lato la radio divenne strumento di propaganda fascista, amplificando sentimenti patriottici e tradizionalisti, dall’altro, clandestinamente, si faceva strada una nuova ondata musicale. Swing e jazz, influenze d’oltreoceano, si insinuavano nel tessuto culturale italiano, diventando simbolo di una realtà che resisteva e remava controcorrente.

Un omaggio alla canzone d’autore, proponendo un repertorio raffinato e poco battuto, ma ricco di fascino, modernità e armonie indimenticabili. Attraverso queste melodie, lo spettacolo diventa non solo una celebrazione della musica, ma anche una riflessione sulla storia d’Italia, sulle sue contraddizioni e sulla sua capacità di risorgere attraverso l’arte.

Mario Incudine: un artista poliedrico

Cantautore, attore, regista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è un punto di riferimento della musica popolare italiana. Ha collaborato con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, duettando con Francesco De Gregori e Alessandro Haber. Il suo lavoro fonde tradizione e innovazione, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica.

Domenica 23 febbraio, ore 18:00

Teatro Apparte – Via Furitano 5, Palermo

Info e prenotazioni: 320 2635366

Email: info@teatroapparte.com





Biglietti acquistabili online sul sito del Teatro Apparte, tramite circuito Tickettando e attraverso l’App “Apparte” o tramite circuito Tickettando

Sono previsti ridotti per le categorie under 12 e over 65 che si possono acquistare solo presso il botteghino del teatro (in via Furitano, 5 – aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 15.30 alle ore 19.30). Info al 320 2635366

