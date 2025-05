Consegnati ieri mattina al Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale “Elio Vittorini” di Gela i patentini digitali a 18 studenti della prima classe che così affiancano i 24 della seconda classe del medesimo Liceo che avevano concluso il loro percorso un mese fa. È giunto così al capolinea, almeno per quest’anno scolastico, il progetto di formazione promosso dal CORECOM Sicilia – Comitato Regionale per le Comunicazioni che è stato articolato in 14 ore ed è stato finalizzato all’acquisizione da parte dei giovani studenti di utili strumenti conoscitivi per navigare in rete e usare le piattaforme social secondo responsabilità e consapevolezza. Per effetto di quanto previsto nel protocollo d’intesa – sottoscritto tra AGCOM e Ministero dell’Istruzione e del Merito a dicembre dello scorso anno – il corso per il patentino digitale è inserito all’interno del curriculum di educazione civica nell’ambito del monte-orario annuale previsto dalla legge 92/2019.



