Si è svolta nella mattinata del 27 maggio, presso l’Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale “Giuseppe Montalto” di Marausa, la presentazione del progetto “Misiliscemi nel Realverso”, che segna l’ingresso ufficiale del Comune nell’innovativa piattaforma digitale immersiva sviluppata da iInformatica.

L’incontro ha visto la partecipazione del Sindaco Salvatore Tallarita, degli Assessori Giuseppe Laudicina ed Elio Barbera, dei Consiglieri Comunali Mariella Romano, Giovanna Scarlata e Michela Adamo e del rappresentante della Consulta Comunale Sergio Ruggirello. Una presenza corale delle istituzioni, a testimonianza del forte interesse dell’Amministrazione per progetti che uniscono formazione, innovazione e identità territoriale.

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Misiliscemi, a conferma del sostegno concreto dell’amministrazione verso iniziative che valorizzano il territorio attraverso la tecnologia e l’educazione.





Il Realverso è uno spazio digitale progettato per far conoscere e vivere i borghi più rappresentativi attraverso esperienze virtuali, promuovendo al contempo comportamenti sostenibili in linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, e consentendo l’interazione con i cosiddetti digital twin, repliche digitali di oggetti reali, dotati di sensori e tecnologie intelligenti. Nel percorso dedicato a Misiliscemi è stata inserita la Torre di Marausa, simbolo identitario del territorio, che nel Realverso assume il ruolo di elemento rappresentativo e punto di partenza per l’esplorazione del patrimonio locale in chiave innovativa.

“Essere qui oggi, da cittadino misilese, per presentare un progetto che unisce innovazione, scuola e territorio è per me motivo di particolare emozione – ha dichiarato l’Ing. Giuseppe Oddo, CTO e socio fondatore di iInformatica – Dopo Lipari, Trapani ed Erice, vedere anche Misiliscemi entrare nel Realverso è un sogno che si realizza. Offrire questo servizio alla mia comunità è una restituzione simbolica e concreta di ciò che abbiamo costruito con passione e competenza in questi anni”.





Il progetto si inserisce nel percorso educativo che iInformatica porta avanti da tempo per promuovere la cultura STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) nelle scuole, favorendo l’accesso delle nuove generazioni a strumenti digitali evoluti e inclusivi.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Vultaggio e al Vicepreside Prof. Salvatore Barbara, per la disponibilità, la sensibilità e l’accoglienza con cui hanno sostenuto l’iniziativa. Il loro contributo è stato fondamentale per rendere la scuola un vero punto di incontro tra innovazione e comunità.

“Misiliscemi nel Realverso” è una testimonianza concreta di come la sinergia tra scuola, pubblica amministrazione e impresa innovativa possa generare valore, innovazione e senso di appartenenza, a partire proprio dai territori meno centrali, ma ricchi di identità e visione.

