Il produttore berlinese di fama mondiale Paul Kalkbrenner torna nuovamente in Italia con due show tutti da ballare. Prodotti e organizzati da Vivo Concerti i dj set si terranno sabato 12 luglio 2025 al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (To) e venerdì 1 agosto 2025 al Wave Summer Music (Villa Bellini) di Catania. L’appuntamento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti per lo spettacolo di Paul Kalkbrenner saranno in vendita online a partire da martedì 4 febbraio 2025 ore 10.00.



Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, Il berlinese Paul Kalkbrenner ha tracciato un percorso professionale senza precedenti, con un talento che è emerso dall’ambito underground per raggiungere le vette delle classifiche, facendo da headliner a diversi festival e accumulando milioni di fan. In Italia, dove ha sempre ricevuto un’accoglienza calorosa, Paul Kalkbrenner promette di offrire degli spettacoli che celebreranno il suo straordinario viaggio musicale, tra nuove tracce e i classici che hanno segnato la sua carriera. Un ritorno che non mancherà di entusiasmare e coinvolgere tutti il pubblico.



Classe 1977, Paul Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Nel 2015 firma con la Sony Music/Columbia Records e pubblica l’album “7” che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.



Il producer ha pubblicato 8 LP, entrando nella Top 10 delle classifiche generali in 10 Paesi e vendendo 1,5 milioni di copie e ha sperimentato anche diversi formati, tra cui una compilation virale di mixtape (“Back To The Future” – con più di 3 milioni di download e un tour sold out in dieci Paesi), seguita da una serie di singoli, “No Goodbye”, “Speak Up” e “Parachute”. A due anni dall’ultima pubblicazione esce il singolo “Schwer” (luglio 2023) accompagnato dal videoclip diretto da Jovan Todorovic. A ottobre 2024 Paul Kalkbrenner insieme a Mother Berlin ha dato vita al suo ultimo EP Kabelmann un progetto che, diviso in due tracce, è caratterizzato da un mix inconfondibile di suoni.







