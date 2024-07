Nuova tappa della Rete EcoDigital a Catania, lunedì 15 luglio, presso il Comune, con interventi di istituzioni, esperti, imprenditori e startupper ecodigital

Si terrà lunedì 15 luglio, alle ore 16.30, presso il Comune di Catania (Palazzo degli Elefanti, piazza Duomo), il nuovo incontro nazionale della Rete EcoDigital “Sicilia EcoDigital. Strategie e best practice di attivisti, imprese e istituzioni per la transizione ecologica e digitale” con l’obiettivo di rilanciare un deciso cambio di passo su innovazione tecnologica green, economia circolare, azioni per la tutela dell’ambiente e contro la crisi climatica, con un focus sulle realtà virtuose siciliane.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, annunciando l’incontro, sottolinea: “Le transizioni ecologica e digitale per la Sicilia sono un’occasione per affrontare con innovazione e tecnologia la sfida di una crisi climatica preoccupante, diventando leader nelle rinnovabili e nella gestione delle risorse idriche attraverso l’intelligenza di giovani e realtà professionali, universitarie e imprenditoriali di grande valore. È questo l’obiettivo della Rete EcoDigital che coinvolge giovani startupper, istituzioni, attivisti e imprese per creare lavoro e benessere in modo sostenibile e con meccanismi equi e trasparenza”.

Jose Marano, Deputata e Promotrice della campagna EcoDigital al Parlamento Siciliano, aggiunge: “Sono molto felice del fatto che sarà proprio la mia città, Catania, ad ospitare l’incontro nazionale della Rete EcoDigital organizzato da Alfonso Pecoraro Scanio, e mi assumo l’impegno di farmi promotrice della sfida della transizione ambientale e digitale al Parlamento siciliano. I due temi, che camminano di pari passo, sono già al centro della mia agenda politica da tempo e lo dimostrano le mie iniziative legislative che sono diventate norme della Regione Siciliana come la norma sulla tecnologia blockchain, l’intelligenza artificiale per prevenire gli incendi, gli incentivi per mobilità elettrica, pannelli fotovoltaici e il disegno di legge in discussione sulle comunità energetiche”.

L’evento sarà aperto dai saluti di Enrico Trantino (Sindaco di Catania) e di Sebastiano Anastasi (Presidente del Consiglio Comunale di Catania).

Insieme ad Alfonso Pecoraro Scanio e a Jose Marano, interverranno: Barbara Floridia (Presidente della Commissione di Vigilanza RAI); Gaetano Armao (Presidente CTS per le autorizzazioni ambientali, Regione Sicilia); Andrea Passanisi (Presidente Coldiretti Catania); Manuel Urzì (Dealflow Manager Startup Geeks Direttivo Ecodigital); Giovanni Magni (Fondatore di Crediamoci e Presidente VII Commissione, Comune di Catania).

Seguiranno testimonianze di esperti, imprenditori e startupper ecodigital: Annarita D’Urso (Managing Director Le Village by Credit Agricole Sicilia); Armando Palma (Presidente Arcadia Holding); Giorgia D’Allura (Docente di Economia e Gestione delle Imprese, UNICT); Adriana Santonocito (CEO Ohoskin); Diego Lai (CEO Autentico); Flavio Fazio (CEO Flazio.com).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale e con Media partners: TeleAmbiente, Italpress.

L’incontro nazionale della Rete EcoDigital è una nuova e stimolante occasione di confronto e di scambio per la realizzazione di progetti e azioni concrete per un’Italia davvero ecodigital, anche rilanciando la piattaforma che si pone come anello di congiunzione tra Istituzioni, imprese e giovani: www.ecodigital.it

_____

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.