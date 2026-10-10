Sarà alle 18.30 di sabato 10 ottobre che in piazzetta Bagnasco arriverà Rosalba Castelli, l’artivista viandante che dal 21 settembre sta percorrendo a piedi la Sicilia ricordando le donne vittime di femminicidio attraverso il progetto “Orme d’ombra”. Ospite dell’ottava edizione della rassegna culturale dell’associazione Piazzetta Bagnasco, Castelli parteciperà a un momento di memoria alla presenza di Massimo Milani, al quale le donne della sartoria sociale “Al Rèves “ consegneranno un nastro dedicato a Cloe Bianco. la professoressa transgender, originaria di Marcon, in provincia di Venezia, che nel 2022 è stata trovata morta carbonizzata nel camper dove abitava.

Uno dei momenti di attivismo legato alla memoria che piazzetta Bagnasco propone nell’ambito dell’ottava edizione della sua stagione culturale, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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