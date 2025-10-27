Il prestigioso premio di Parigi celebra l’eccellenza italiana dell’occhiale d’autore

Lo stile e la creatività italiana tornano protagonisti al SILMO d’OR 2025, dove Piero Massaro si è aggiudicato il premio nella categoria occhiali da sole – Eyewear maker – con il modello Tramonti di Pietra, parte della collezione Saline.

Ispirato ai contrasti e alle luci della Sicilia, Tramonti di Pietra unisce ricerca cromatica e lavorazioni artigianali d’eccellenza. La texture delle superfici evoca la pietra viva, mentre le trasparenze e le sfumature ricordano i bagliori del sole sul mare.

Ogni pezzo è realizzato a mano in Italia in serie limitata, secondo la filosofia di Italiana Design, il laboratorio creativo fondato da Massaro.





« Piero Massaro non sono solo io, Piero Massaro sono i miei collaboratori, sono i clienti che credono in quello che faccio. » – ha dichiarato il designer durante la cerimonia al Pavillon Gabriel sugli Champs-Élysées, Parigi.

Di origini siciliane, ma veneziano d’adozione, Piero Massaro si distingue per una creatività fresca e indipendente, capace di unire arte e tecnica. Dopo una prima candidatura nel 2012 e la vittoria del SILMO d’OR Special Prize nel 2014, ha ricevuto anche il Japan Eyewear Award nel 2019. Con il suo team, lavora con precisione quasi ossessiva, creando collezioni che celebrano la bellezza manuale, l’innovazione stilistica e l’eccellenza dei materiali italiani.

Il riconoscimento del SILMO d’OR 2025 consolida Piero Massaro Eyewear tra le firme più interessanti dell’occhialeria internazionale contemporanea.





Foto allegate:

1. Piero Massaro durante la premiazione al SILMO d’OR 2025

2. Modello “Tramonti di Pietra”, collezione Saline

Foto: © Piero Massaro / Italiana Design

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.