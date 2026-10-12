Impermeabilizzare correttamente un edificio significa prevenire infiltrazioni, umidità e deterioramenti che, nel tempo, possono trasformarsi in interventi di manutenzione molto più complessi e costosi. Un tema particolarmente importante in Sicilia, dove terrazze, balconi, coperture e superfici esterne sono sottoposti per mesi a forte irraggiamento solare e alte temperature, per poi essere messi alla prova dalle piogge, anche intense, della stagione autunnale e invernale.

Per approfondire le nuove tecniche e i materiali disponibili sul mercato, Confartigianato Imprese Palermo, in collaborazione con Buffa – BCI Bautechnik Group, organizza l’evento formativo “Sistemi impermeabilizzanti di ultima generazione”, in programma il 15 ottobre, alle 16,30, al Buffa Store Palermo di via Ugo La Malfa 138.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai professionisti dell’edilizia un’occasione concreta di aggiornamento sulle tecniche avanzate di impermeabilizzazione, con un programma che unisce approfondimenti tecnici, applicazioni pratiche e confronto diretto con gli esperti del settore.

In Sicilia il tema assume una particolare rilevanza. Le escursioni termiche, l’esposizione prolungata al sole e le caratteristiche delle precipitazioni possono sottoporre nel tempo i sistemi di protezione degli edifici a notevoli sollecitazioni. A Palermo, in particolare, la presenza di numerosi terrazzi, lastrici solari e coperture piane rende fondamentale una corretta manutenzione e la scelta di sistemi impermeabilizzanti adeguati.





Il programma prevede alle 16.30 i saluti istituzionali, mentre alle 16.45 si parlerà di “Buffa – BCI: storia ed innovazione nel segno della sostenibilità”, con relatore l’architetto Riccardo Burgarello, responsabile Divisione Tecnica e Formazione di Bci Bautechnik Group.

Alle 17 spazio all’approfondimento sui “Sistemi impermeabilizzanti speciali e materiali correlati”, con gli esperti di Bci Bautechnik Group, per affrontare caratteristiche, tecniche e applicazioni delle soluzioni impermeabilizzanti di ultima generazione. L’attività formativa comprenderà anche dimostrazioni pratiche applicative, con l’obiettivo di affiancare alla parte teorica un’esperienza direttamente collegata al lavoro quotidiano degli operatori dell’edilizia.

Particolare attenzione sarà dedicata dunque non soltanto alla scelta del materiale, ma anche alla corretta applicazione dei sistemi impermeabilizzanti, elemento determinante per garantire nel tempo la protezione delle superfici e degli edifici.





Al termine della formazione sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato ufficiale di “Waterproofing Specialist”, riconoscimento dell’attività di aggiornamento svolta nell’ambito dell’evento e un buono acquisto da mille euro.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per i professionisti presenti: durante l’evento sarà assegnato un buono acquisto del valore di mille euro.

La giornata si concluderà alle 19.30 con un momento di networking, e ringraziamenti, offrendo ai partecipanti anche l’occasione di confrontarsi e creare nuove relazioni professionali.

La partecipazione è rivolta in particolare ai professionisti e agli operatori del settore edile interessati a conoscere e applicare le più recenti soluzioni nel campo dell’impermeabilizzazione.

Gli interessati possono iscriversi al seguente link: https://forms.gle/Lzih3emuSZh4hqcC6 .

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