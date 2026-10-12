E’ di quattro feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte attorno all’una lungo la strada statale 113, all’altezza del chilometro 275, nel territorio comunale di Isola delle Femmine. Una Toyota Yaris per cause che sono ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada capovolgendosi e provocando il ferimento di tutte le persone a bordo. Alla guida della vettura un uomo di 35 anni e altre tre passeggeri tutti uomini di 40 anni, 48 anni e 34 anni.

Il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva il rettilineo statale, senza che nell’impatto siano rimasti coinvolti altri veicoli. La manovra di emergenza non è bastata a evitare che l’utilitaria si ribaltasse al margine della carreggiata, terminando la propria corsa ruote all’aria e trasformando l’abitacolo in una trappola di lamiere per gli occupanti.

L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e richiesto con urgenza i soccorsi. Sono intervenute diverse ambulanze del 118, e i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo danneggiato ed estrarre i feriti.

Tutte e quattro le persone a bordo sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, a causa dei forti traumi riportati durante i molteplici ribaltamenti della vettura. Fortunatamente, secondo quanto si apprende dai primi bollettini medici dei nosocomi palermitani, nessuno dei feriti risulterebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno smistato i coinvolti tra l’ospedale Villa Sofia e l’ospedale Civico, dove sono stati sottoposti agli accertamenti clinici necessari per stabilizzarne le condizioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro autonomo. Tra le ipotesi al vaglio ci sono una distrazione alla guida, un improvviso malore, l’alta velocità o un eventuale ostacolo imprevisto sul manto stradale. L’area interessata dall’incidente ha subito temporanei rallentamenti per consentire la rimozione del mezzo e la bonifica della carreggiata.