La manifestazione, in programma domenica 15 giugno e organizzata dall’ASD Atletica Termini Imerese, assegnerà i titoli provinciali individuali e per società di corsa su strada. In primo piano anche l’aspetto sociale. Domani la presentazione presso la Chiesa Santa Croce del Monte di piazza Umberto I.

Termini Imerese (PA) – Tutto pronto per la City Run Termini Imerese, che domenica 15 giugno torna con la seconda edizione. Inserita nel calendario territoriale della FIDAL, la gara è valida come Campionato Provinciale Individuale e di Società di Corsa su Strada.

Ad organizzarla con passione e impegno l’ASD Atletica Termini Imerese, società che da anni lavora sul territorio, distinguendosi per l’attenzione costante rivolta ai giovanissimi e agli atleti con disabilità, in particolare attraverso la collaborazione con la FISDIR.

E i numeri della manifestazione di domenica, confermano quanto di buono sia il lavoro fatto in questi anni dalla società del presidente Filippo Porto. Gli iscritti, in totale superano quota 320, di questi ben 164 sono atleti appartenenti alle categorie giovanili,numeri record questi ultimi, difficilmente raggiunti in altre manifestazioni su strada che si svolgono in Sicilia.

NUMERI E CUSIOSITA’

In tutto sono 321 gli iscritti. Tra i Master la categoria più numerosa è la SM50 con 26 atleti al via. A seguire la SM45 con 17 al via. Al femminile due le categorie più numerose, la SF50 e la SF45 con sei atlete al via. I più giovani in gara sono Mattia Miosi cinque anni e Aurora Bongiorno, che invece cinque anni li deve ancora compiere. Tra i meno giovani, Franca Polizzotto e Antonino Piscitello quest’ultimo 81 anni compiuti a febbraio. Auguri a Giuseppe Livorno che festeggerà di corsa i suoi 14 anni.

Trentasette le società presenti alla City Run Termini Imerese, quella con più atleti iscritti è la Scuola di Atletica Misilmeri con 49 atleti al via. A seguire: Marathon Altofonte (42), Pol. Atletica Bagheria (36), Atletica Termini Imerese (33), Termini Marathon e Bike (22), Arci XIII dicembre (21), Universitas Palermo (20), Partinico Running (17), Conca d’Oro Sicilia (11), Podistica Capo d’Orlando (9), Amatori Palermo(8), via via tutte le altre.

Ad aprire la manifestazione, la gara di 7 km riservata a juniores, promesse, seniores e master. A seguire tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti agli Allievi, con distanze calibrate per ogni fascia d’età. Emozionante e simbolica sarà anche la prova riservata agli atleti FISDIR (1 km), che sfileranno nel cuore della città dimostrando ancora una volta come lo sport possa abbattere ogni barriera.

Non mancherà nemmeno la componente familiare e partecipativa, con la Happy Family Run, camminata non competitiva sempre di 1000 metri aperta a tutti, che vuole essere un’occasione di condivisione e festa tra sportivi, famiglie e cittadini.

Il percorso, interamente cittadino e veloce, è un affaccio nella storia e nell’arte di Termini Imerese, con suggestivo passaggio all’interno del Belvedere. La partenza così come l’arrivo sono previsti a piazza Duomo.

Gara master di ottimo livello, tra gli uomini da segnalare la presenza di Vincenzo Agnello, Salvatore Pizzitola, Francesco Ingargiola, Diego Sanfilippo e Salvatore Messina. Al femminile spettacolo assicurato con Inzirillo, Sorvillo, Bartolotta, Zeferino, Stancampiano e D’Anna.

Lo scorso anno a trionfare sulle strade di Termini Imerese furono Soumaila Diakite e Barbara La Barbera.

Programma tecnico

Ore 8:00: Riunione giuria e concorrenti (Piazza Duomo)

Ore 9:00: Partenza 7 km (Allievi/juniores/promesse/seniores/master M/F)

Ore 10:00: Partenza categorie FISDIR e Happy Family Run

A seguire:

Esordienti 5 (150 metri) – Esordienti 8 (300 metri) – Esordienti 10 (500 metri) – Ragazzi/e (1 km), Cadetti/e (2 km), Allievi/e (4 km).

Il percorso: 7 giri da 1.000 metri con partenza e arrivo in Piazza Duomo.

La manifestazione sarà presentata domani, sabato 14 giugno, alle ore 18.00 presso la Chiesa Santa Croce del Monte di piazza Umberto I a Termini Imerese.

