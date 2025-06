Caleidoscopica la “Summer edition 2025″, promossa ed organizzata dallo Stand Florio a Palermo, dal 19 giugno al 7 settembre che prenderà il via giovedì 19 giugno alle 21,30 con il cantautore Mario Venuti ed il suo ” Tra la carne e il cielo tour”. Spinge il piede sull’acceleratore della rinascita della costa sud- occidentale del capoluogo siciliano, la 1^ edizione della kermesse estiva che si snoda in ben 18 appuntamenti articolati in tre rassegne, ” Roots sessions”, “Comedy on stage” ed “Espressioni visive” che s’intersecano sul filo del divertissement e delle novità con artisti siciliani anche di fama internazionale.

<< Quest’anno- ha detto Fabio Vajana, amministratore dello Stand Florio, in occasione della conferenza stampa di presentazione svoltasi stamattina-abbiamo lavorato in sinergia con tre professionisti, Alessandra Salerno, per la parte musicale, Stefano Piazza per la comedy e Giuseppe Paternò per il cinema, dando vita ad un progetto ludico- culturale che crea connessioni tra le diverse forme di linguaggio dell’arte. La sfida- ha continuato Vajana- è sicuramente quella di farlo in una zona periferica della città che però ha l’ambizione di porsi al centro di una inedita quanto articolata proposta di ampio respiro con artisti siciliani che, grazie al loro talento ed allo loro passione, hanno raggiunto traguardi internazionali, di cui siamo orgogliosi>>.

Il riscatto dello Stand Florio, piccolo gioiello Liberty , da luogo abbandonato a contemporary hub , è fonte d’ispirazione.

<< Partire dalle radici di questo luogo- ha detto Alessandra Salerno, artista siciliana di fama internazionale, ideatrice e direttrice di “Roots sessions”- mi ha ispirato per la nascita della rassegna musicale che ospiterà nomi ma soprattutto progetti di artisti che, pur di rilievo nazionale ed internazionale, non hanno dimenticato il profondo legame con la Sicilia. Creare un rapporto riavvicinato tra artista e pubblico, raccontare le proprie radici in musica, vivere il fascino e la libertà di una music hall che è un autentico salotto culturale, sarà il cuore della rassegna”.

Per “Roots sessions”, dieci gli appuntamenti da giugno ad agosto, dal folk al blues, dal pop al jazz per una vera festa della Musica. Al via giovedì 19 giugno alle 21,30, con il cantautore e polistrumentista siracusano Mario Venuti passando dalla NoQuiet Women Orchestra, omaggio alla grande Rosa Balistreri (28 giugno), Osvaldo Lo Iacono, Neja e Antonino Saladino con “Le corde dell’anima ” per un concerto emozionale (3 luglio), Jack and The Starligthers ed i loro tributo a Othis, king of soul (11 luglio), Giuseppe Milici e Simona De Rosa- una serata tra amici (17 luglio), Palermo Jazz Stars Reunion- Our Favorite songs (25 luglio), Miramundo- world music dal Brasile, Messico, Italia, Francia, Uruguay (31 luglio), Alessandra Salerno e Umberto Porcaro-Just a night of blues (7 agosto), Giulia Mei -Io della musica non ci ho capito niente summer tour (22 agosto) e la festa finale con i TI.PI.CAL. Marcello Mandreucci -30th anniversary, The Color Inside (29 agosto). Ospite a sorpresa!

Spazio alla leggerezza ed all’ironia con la rassegna “Comedy on stage” ideata e curata da Stefano Piazza, noto attore comico palermitano.<< Che ridere faccia bene- dice Stefano Piazza- lo dice anche la scienza, abbassa o livelli di cortisolo, migliora il sistema immunitario, riduce i conflitti ed ecco perchè con i miei compagni di viaggio, vi garantiamo risate come elisir di lunga vita”. Per la rassegna “Comedy on stage” appuntamento il 6 luglio con la comicità anche della mimica facciale di Antonio Pandolfo, il 3 agosto con il duo comico Matranga e Minafò, il 30 agosto con Stefano Piazza ed il suo spettacolo “4 cianchi in padella” ed il 7 settembre con Paride Benassai, l’attore siciliano che ha conquistato Hollywood, con lo spettacolo ” La lingua madre” insieme ad Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci Peppe Corsale .

“Il cinema che non ti aspetti”, è il leit motiv di “Espressioni visive”, la rassegna ideata e curata da Giuseppe Paternò, direttore di “Doppiaggio Sicilia”, unica casa di produzione e doppiaggio presente in Sicilia.

<< Ideata in 4 appuntamenti- ha spiegato Giuseppe Paternò- per chi vuole vivere il cinema in maniera non convenzionale. Il filo conduttore è chiaro: la partecipazione attiva del pubblico, che si tratti di doppiare un film dal vivo, di confrontarsi con una psicologa sulle emozioni che il cinema smuove o di lasciarsi guidare in un viaggio ironico e intelligente attraverso il cinema erotico, ogni incontro è pensato per rompere la quarta parete. È il cinema che non ti aspetti, ma che, una volta vissuto, non dimentichi>>.

Per “Espressioni visive”, al via il 1 luglio con “Il cinema e la psicologa”, il 29 luglio il pubblico si mette in gioco con l’Aperidoppiaggio, il 5 agosto il clima si fa hot con “La storia del cinema erotico dal 1896″ed il 2 settembre si ritorna a giocare con l’Aperidoppiaggio.

Il 10 agosto, il giardino dedicato a Donna Franca Florio, diventa lo splendido scenario al chiaro di luna, per l’imperdibile appuntamento con “Calici & stelle” con i vini di Colomba Bianca.

Stand Florio (via Messina Marine, 40) info e prenotazioni al 351 5702022

Prevendita biglietti su Vivaticket

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

