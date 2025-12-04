Mazzini60, pizzeria di Pozzallo (Ragusa) già insignita dei 2 Spicchi Gambero Rosso e guidata dal “Miglior pizzaiolo emergente” Davide Giallongo, conquista un nuovo e prestigioso traguardo entrando nella Guida Pizza & Cocktail 2026 di Identità Golose. Un riconoscimento che conferma l’impegno quotidiano di Giallongo e del suo team, impegnati nel valorizzare qualità e ricerca delle materie prime.

“Siamo orgogliosi, è il modo perfetto per chiudere questo 2025″, afferma Davide Giallongo. “La dedizione con cui selezioniamo le materie prime, la cura che riserviamo a ogni particolare e la volontà di crescere ancora, ci hanno premiato oltre ogni aspettativa”.





La guida di Identità Golose dedicata al mondo pizza & cocktail racconta un viaggio tra le realtà più innovative d’Italia, dove impasti d’autore e mixology contemporanea dialogano per dare vita a nuove esperienze. Nel volume trovano spazio alcune delle pizze più rappresentative di Mazzini60. La Polpo, con vellutata di patate, fiordilatte, polpo scottato, pangrattato di semola tostato al “capuliato”, crema di peperoni e salsa BBQ. La Fresca, a base di datterino giallo, datterino pachino, fiordilatte, stracciatella di bufala iblea, crudo di Parma, pesto di basilico e olio EVO. Menzione speciale per la Crunched Pulled Pork in versione pizza in pala, super croccante e ricca, farcita con fiordilatte, pulled pork homemade, coleslaw di cavolo cappuccio e carote, e maionese alla senape.





Gli impasti, da sempre punto di forza di Mazzini60, sono frutto di un percorso di ricerca costante volto a trovare l’equilibrio ideale tra lievitazione e cottura. In carta convivono diverse tipologie: pizza tonda, in pala, al padellino e, grande novità del mese, la Pizza Romana: sottile, croccante e realizzata con un impasto da 180 grammi steso al mattarello. “Abbiamo introdotto la Pizza Romana perché crediamo nella continua evoluzione, nell’ampliare l’offerta con proposte capaci di unire tecnica, tradizione e qualità”, aggiunge Giallongo.

Con questo traguardo Davide Giallongo continua a rafforzare l’identità di Mazzini60 confermando un percorso fatto di ricerca, cura e desiderio di innovazione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.