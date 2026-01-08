Precisazione del Presidente dell’ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA A. VOLTA di Palermo sulla elezione del nuovo coordinamento cittadino di Italia Viva

“Mi segnalano da più parti un articolo in cui viene citato il mio nome a proposito della elezione del nuovo coordinamento cittadino di Italia Viva. Tengo a precisare che si tratta o di un errore o di un caso di omonimia poiché la scrivente non milita in nessun partito”.

Maria Pia Pensabene

Presidente dell’ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA A. VOLTA di Palermo

