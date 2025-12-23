Tipo segnalazione: Buona notizia

È stata ufficialmente programmata la data di recupero della prima edizione del “Premio Bombetta d’Argento”, dedicata a uno dei grandi protagonisti del teatro e del cinema italiano: Lando Buzzanca. L’evento si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 17.30 presso il Teatro Sant’Eugenio di Palermo, mantenendo stesso luogo, stessi ospiti e stesso spirito celebrativo.

Il Premio Bombetta d’Argento nasce come nuovo riconoscimento dedicato alla cultura siciliana e ai suoi interpreti più rappresentativi. Questa prima edizione rende omaggio all’attore palermitano Lando Buzzanca, simbolo di eleganza, talento e popolarità, che ha segnato la storia del cinema e della televisione italiana con oltre 110 film.





Lo spettacolo sarà condotto da Vincenzo Canzone, con la direzione artistica di Marco Li Vigni, ideatore del Premio, per l’associazione CORAM. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. All’evento prenderà parte l’Assessore Giampiero Cannella.

“Il Bombetta d’Argento – dichiara Marco Li Vigni –, è un omaggio agli artisti del nostro tempo e della nostra terra. Ogni anno omaggeremo nomi diversi. La bombetta, cappello simbolo del teatro, rappresenta eleganza, gentilezza e rispetto per il pubblico: valori che Chaplin e Totò hanno incarnato e che oggi vogliamo restituire alla scena culturale. Il Premio Bombetta d’Argento nasce a Palermo perché la madre di Totò era palermitana. Totò perse la vista durante uno spettacolo al Teatro Politeama, e il pubblico di Palermo fu l’ultima cosa che Totò che vide.”





Nel corso dell’evento saranno assegnati i riconoscimenti a: Antonio Pandolfo, attore dalla comicità travolgente e dall’intelligenza scenica raffinata; Daniela Pupella, intensa e magnetica interprete, figlia d’arte e protagonista del teatro siciliano; Giuseppe Gigliorosso, regista cinematografico e direttore della Scuola Siciliana di Cinema “Piano Focale”. La serata sarà impreziosita da un omaggio a Charlie Chaplin a cura della cantante Valeria Milazzo, che interpreterà alcuni brani iconici legati alla storia del cinema, tra cui Smile.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Ritirare l’invito presso il botteghino del Teatro Sant’Eugenio.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

