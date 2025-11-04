I Quaderni del Bardo Edizioni presentano L’esercizio di Adam , il nuovo, audace romanzo di Gianluca Garrapa. Un’opera sperimentale già insignita del secondo posto alla XXIII edizione del Premio InediTO – Colline di Torino, che affronta una domanda radicale: cosa resta della coscienza quando il corpo diventa un oggetto da esposizione?

Ispirato alla controversa mostra “Body Worlds” dell’anatomopatologo Gunther von Hagen , il romanzo ruota attorno ad Adam, uno scrittore tradito dalla moglie Clara e dal suo migliore amico, l’imbalsamatore Sigmund Archer. Vittima di un complotto per sottrargli l’eredità , Adam viene plastinato mentre è ancora in uno stato di coma, vivo. La sua mente, però, non muore. Diventa un’entità extracorporea capace di osservare, viaggiare nei pensieri dei suoi carnefici e, infine, orchestrare una vendetta lucida e terribile.





La forza del romanzo risiede nella sua struttura polifonica. La narrazione è un flusso di coscienza frammentato, affidato non solo ad Adam, ma anche agli oggetti che lo circondano – come un portafiori riparato con la tecnica giapponese del kintsugi – e ad altri “corpi coscienti”: i plastinati Arthur e Tanàsia , esposti in vetrina, che con toni ora filosofici ora comicamente grotteschi riflettono sulla loro condizione di eternità prigioniera. Garrapa (che nel testo cita Ponge e Malerba ) utilizza la scrittura per indagare il confine labile tra vita e morte, tra il sé e la materia.

«L’esercizio di Adam è un’esplorazione dell’abisso che si nasconde dietro la superficie delle cose», commenta l’autore Gianluca Garrapa. «È un tentativo di dare parola all’immobilità , di capire se la coscienza possa sopravvivere al corpo, diventando un virus , un fantasma o, semplicemente, un nuovo linguaggio.»

L’esercizio di Adam è una lettura potente, un’allucinazione letteraria che unisce il thriller psicologico alla riflessione filosofica sulla bioetica, sul narcisismo contemporaneo e sulla natura stessa della realtà.

Luogo: Via San Simone, 74, SANNICOLA, LECCE, PUGLIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.