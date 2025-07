Si avvicina la scadenza per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’impresa femminile giovane. Le candidature saranno aperte fino al 16 settembre 2025: in palio, un programma di incubazione d’eccellenza del valore di oltre 10 mila euro e un premio in denaro di 2.000 euro.

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico. Il premio porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager innovativa e instancabile promotrice di sostenibilità e progresso, prematuramente scomparsa nel gennaio 2024.







A distanza di un anno dalla prima edizione, la storia di Valentina Mancuso, vincitrice 2024 con il progetto “Neurocognitive Virtual Reality”, è la testimonianza concreta del potere trasformativo del Premio Lympha.



Milanese, 30 anni, con una formazione tra neuroscienze e tecnologie immersive, Valentina ha appena concluso il suo percorso di incubazione, e la sua startup è oggi in fase di validazione tecnologica avanzata. Il suo software di realtà virtuale per la diagnosi precoce del decadimento cognitivo ha già suscitato l’interesse di investitori del settore digital health in Italia e all’estero.







«Il Premio Lympha ha rappresentato un trampolino di lancio. Non solo mi ha fornito strumenti, mentor e un network qualificato, ma mi ha permesso di credere nella visione di un futuro imprenditoriale possibile» – ha dichiarato Mancuso. «Oggi sono pronta ad affrontare il mercato e costruire una startup capace di fare davvero la differenza».



Il Premio, promosso dall’Associazione Mandarano e sostenuto da partner di rilievo come PROTEO Technologies, Etna Hitech – ora parte di Harmonic Innovation Group – Farmitalia, Originy e altri, ha già dimostrato di poter individuare e sostenere idee imprenditoriali dirompenti.







Anche per la seconda edizione, la vincitrice accederà a un percorso strutturato di 4 mesi di incubazione con il supporto diretto dell’Harmonic Innovation Hub e l’opportunità di entrare nell’ecosistema dell’innovazione del Mezzogiorno.



La finale si svolgerà a Catania il prossimo 10 ottobre 2025, e sarà assegnato anche un Premio Speciale al progetto che saprà meglio interpretare i valori di Raffaella Mandarano: sostenibilità ambientale, transizione digitale, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, ricerca scientifica, impatto sociale.



Iscriversi è gratuito: il bando e il form sono disponibili online sul sito www.associazionemandarano.org.

