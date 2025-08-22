Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) segue con profonda inquietudine i fatti avvenuti a Capo d’Orlando, dove una rissa tra giovani ha trasformato uno spazio di incontro in teatro di violenza. L’episodio, ripreso e diffuso immediatamente sui social, non è purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in una tendenza sempre più diffusa di conflittualità giovanile che, nelle notti della movida, emerge con prepotenza.

Questi avvenimenti non devono essere letti come semplici deviazioni individuali, ma come segnali di un malessere più profondo, che affonda le sue radici nella fragilità delle relazioni, nella mancanza di punti di riferimento solidi e nella difficoltà di percepire il valore della dignità umana. La violenza tra i giovani appare oggi come un fenomeno in crescita, alimentato dalla spettacolarizzazione digitale e dalla percezione distorta che l’aggressività possa costituire un linguaggio accettato di riconoscimento sociale.

In questo contesto, la scuola assume una responsabilità ancora più decisiva. È il luogo in cui le nuove generazioni imparano a vivere insieme, a confrontarsi, a crescere non solo culturalmente, ma anche umanamente. Per questo diventa oggi essenziale potenziare in maniera organica e strutturata i moduli di Educazione alla legalità. Non si tratta di aggiungere semplicemente nuove ore al calendario scolastico, bensì di creare un tessuto educativo che integri quotidianamente il rispetto delle regole, la conoscenza dei diritti e dei doveri, la gestione non violenta dei conflitti, la consapevolezza del valore della persona.

Educare alla legalità significa formare cittadini capaci di comprendere il senso delle norme, non come imposizioni esterne, ma come strumenti per garantire la convivenza civile e tutelare la libertà di ciascuno. Significa aiutare i giovani a riconoscere i propri limiti e quelli degli altri, ad assumersi responsabilità, a capire che dietro ogni atto violento non ci sono solo conseguenze immediate, ma anche ferite profonde per la comunità. Significa, ancora, offrire loro spazi per riflettere su quanto le proprie azioni incidano sul futuro comune e per interiorizzare valori che diventino guida nei momenti di difficoltà.

Il CNDDU rivolge pertanto un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito affinché l’educazione alla legalità diventi un asse portante dell’offerta formativa nazionale, un percorso continuativo che accompagni i ragazzi dalla scuola primaria fino agli studi superiori, non come disciplina a margine ma come parte integrante della loro formazione di cittadini. È un investimento che non produce risultati immediati, ma che rappresenta l’unica vera strada per arginare la crescita di episodi di violenza e restituire speranza a una generazione che troppo spesso si sente smarrita.

Ogni fatto di cronaca come quello di Capo d’Orlando ci ricorda che non possiamo permetterci di rimandare. La legalità deve essere insegnata, vissuta, praticata quotidianamente, affinché i giovani imparino a riconoscerla non come un obbligo imposto, ma come un bene comune da difendere. Solo così sarà possibile costruire una società capace di trasformare la fragilità in forza, la rabbia in dialogo, la solitudine in partecipazione.

prof. Romano Pesavento

