Conferenza stampa di presentazione Catania Film Fest 2025

CNA – Cinema e Audiovisivo di Catania è partner ufficiale della XIV edizione del festival cinematografico europeo e del Mediterraneo

Catania, 5 novembre 2025 – L’Associazione Catania Film Festival e la CNA – Cinema e Audiovisivo, di Catania invitano alla conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Catania Film Fest – Il Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo in programma lunedì 10 novembre alle ore 11:00 presso la Sala Conferenze CNA, in piazza dei Martiri a Catania.

Il Catania Film Fest si conferma come spazio di incontro e confronto, dove il cinema diventa strumento di inclusione, cooperazione e crescita della comunità.

Durante l’incontro interverranno Cateno Piazza – Fondatore e Direttore Artistico del Catania Film Fest ed Emanuele Rauco – Direttore Artistico del Catania Film Fest, che illustreranno il programma di questa edizione che si svolge quest’anno dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania).

Ci saranno inoltre Davide Trovato, Presidente CNA Catania e Andrea Milazzo, Segretario CNA Catania.

La CNA di Catania inaugura la sezione Cinema e Audiovisivo, nata per sostenere la produzione e la promozione cinematografica sul territorio, e annuncia contestualmente la partnership con lo storico festival cinematografico catanese. Una scelta attesa da tempo e quanto mai opportuna, poiché il capoluogo etneo è ancora privo di un organismo in grado di rappresentare scenografi, macchinisti, operatori, produttori e, più in generale, tutti gli artigiani e i professionisti che lavorano nel settore del cinema e dell’audiovisivo.

Luogo: CNA Catania, Piazza dei Martiri, 8, CATANIA, CATANIA, SICILIA

