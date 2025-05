Un’elegante anteprima nel mondo del wedding: “Villa Gattopardo” infatti ospiterà la presentazione ufficiale della rivista “Licari in White” interamente dedicata agli sposi. L’evento, che si terrà venerdì 2 maggio, dalle ore 19:30, è pensato per ispirare coppie di futuri sposi, professionisti del settore e appassionati di stile.

«Le coppie che si sono già sposate verranno a prendere la rivista in cui ci sono le loro foto,ma è anche un’occasione di ritrovo per i futuri sposi – racconta Davide Licari, editore della rivista ed organizzatore dell’evento -. In seguito, ci sarà un cocktail bar e la degustazione dei vini di “Tenute Cinquanta”. Sarà possibile visitare anche la Villa del Gattopardo, scoprendo la bellezza di questa location unica».

La particolarità della nuova rivista “Licari in White” è il modo nuovo di vedere l’arte della fotografia, che privilegia una rappresentazione autentica della vita quotidiana, catturando emozioni genuine e momenti spontanei. Ed è in questo modo che nelle fotografie di Licari gli sposi comuni diventano modelli. «Nella rivista si troveranno i consigli degli esperti su temi come la location, il cibo, le decorazioni, capelli, vestiti – precisa ancora Davide Licari – Fondamentalmente ci sono pochi brand, ma tutti importanti per il Made in Italy come Elisabetta Polignano, Donatella Gallo, la quale ha mandato sei abiti che venerdì sera saranno indossati dalle modelle che cammineranno tra noi».

Porterà un tocco di allegria all’evento la diretta di “Radio In”, partner dell’evento, con la conduzione di Sara Priolo. «Villa del Gattopardo rappresenta un unicum nel panorama delle location dedicate al wedding, un’eccellenza dove bellezza ed arte si uniscono in straordinaria armonia per celebrare il giorno più emozionante di ogni coppia – ha riferito Tommaso Dragotto, presidente di “Sicily by Car” e partner dell’evento – Per questo motivo abbiamo voluto tenere a battesimo il magazine Licari in White, che può vantare un’importante eredità ed esperienza proprio nel servizio fotografico matrimoniale, esso stesso un’arte che riesce a catturare i momenti più evocativi e splendenti della giornata: due eccellenze che concorrono, insieme, a rendere eterni i sentimenti vissuti quel giorno».

Luogo: Palermo , Villa Gattopardo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.