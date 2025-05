Si interrompe ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 il percorso della Cosedil Saturnia Acicastello. Nella quinta sfida stagionale contro la formazione lombarda, dopo i due incontri di regular season e i due dei play off promozione, i biancoblu non riescono a imporsi, lasciando alla Consoli Sferc Brescia il passaggio in semifinale.





LA PARTITA

Coach Zambonardi schiera Tiberti in regia con Bisset opposto, Cargioli ed Erati al centro, Cavuto e Cominetti in banda e Hoffer libero.

Paolo Montagnani risponde con Francesco Bernardis al palleggio in diagonale con Andrea Argenta, centrali Diego Bartolini e Nicolò Volpe, schiacciatori Will Rottman e Luka Basic, e Simone Orto nel ruolo di libero.





PRIMO SET

Avvio sottotono per la Cosedil Saturnia, che tiene testa ai padroni di casa fino al 3 pari, poi subisce un primo break (6-3) e scivola sotto il ritmo dei bresciani. Il set si chiude nettamente 25-12 per la Consoli.





SECONDO SET

Anche la seconda frazione parte in salita per i ragazzi di Montagnani, sotto 7-2 nei primi scambi. Ma stavolta arriva la reazione: Basic e compagni risalgono fino al 9-8 e raggiungono il pari con un diagonale vincente di Rottman (10-10). Il set resta in bilico, ma è ancora Brescia a trovare lo spunto decisivo e chiudere in vantaggio.





TERZO SET

Avvio più equilibrato, con i padroni di casa che provano a scappare (8-4), ma i castellesi rispondono colpo su colpo. L’aggancio arriva sul 13-13, con Rottman protagonista dai nove metri. Il primo vantaggio ospite è invece firmato Basic, che piega le braccia di Hoffer con un attacco da quattro. Dopo il time-out chiamato da Zambonardi, Brescia torna a imporre il proprio ritmo e chiude set e match, guadagnandosi l’accesso alla semifinale.

TABELLINO

Consoli Sferc Brescia-Cosedil Saturnia Acicastello 3-0 (25-12, 25-21; 25-23)

Consoli Sferc Brescia: Erati 4, Cavuto 11, Tiberti 3, Cominetti 9, Cargioli 8, Bisset 6, Raffaelli 2, Manessi 0, Bonomi 1, Hoffer (L), Zambonardi 0, Bettinzoli 1. Ne: Tondo, Franzoni (L). All. Zambonardi.Cosedil Saturnia Acicastello: Basic 12, Rottman 7, Argenta 6, Volpe 8, Bartolini 2, Bernardis 2, Orto (L1), Lombardo (L2), Bartolucci 0. Ne: Lucconi, Saitta, Bossi. All. Montagnani.

Arbitri: Vecchione Rosario e Pristerà Rachela.

Durata Set: 22’; 26’, 25’.

ph. Beppe Zanardelli (ufficio stampa Gruppo Consoli Sferc Brescia).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.