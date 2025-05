Un gesto silenzioso ma significativo ha concluso il Lions Day siciliano 2025 a Lampedusa: una corona di fiori deposta in mare, alla “Tabaccara”, per ricordare le vittime dei naufragi nel Mediterraneo. Il Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Mario Palmisciano, ha reso omaggio ai migranti caduti in mare, chiudendo un fine settimana all’insegna di prevenzione sanitaria, inclusione e solidarietà.

Dal 25 al 27 aprile, il Distretto Lions 108Yb con il Club di Lampedusa (presidente Carmen Rizzo), il Club Catania Host (presidente Elena Ciravolo), il supporto logistico del socio Lion Francesco Bizzini, il sostegno organizzativo del candidato alla carica di secondo vicegovernatore Lions Antonio Bellia e della presidente di zona Genni Caranna hanno realizzato una serie di iniziative in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’ASP di Palermo. Cuore dell’evento gli screening sanitari gratuiti che, tra il Poliambulatorio locale e il 134° Centro Radar Remoto dell’Aeronautica Militare, sabato 26 aprile hanno coinvolto circa 600 cittadini. Ampia la gamma di specialità offerte grazie ai medici soci Lions: cardiologia (Elio Dottore), posturologia (Gaetano Ferraro), chirurgia (Rossella Fisichella), ortopedia (Manlio Leonardi), psichiatria (Maurizio Nicolosi), odontoiatria (Giovanna Tigri), pediatria, oncologia preventiva e altri ambiti cruciali per la salute pubblica.

Accanto alla medicina, anche l’inclusione: sabato si è infatti disputata una partita di calcio tra i ragazzi dell’Academy Lampedusa e gli atleti Special Olympics, promossa dal Champions Lions Club (presidente Angelo Gaccione). Non è mancato l’impegno civico, con la premiazione del concorso “Un Poster per la Pace” e il meeting contro la violenza di genere con la presenza dell’avv. Claudia Profera e da remoto del PCC e GWA Salvatore Giacona e della criminologa Enza Bifera. Un riconoscimento speciale è andato a Costantino Baratta per il salvataggio di 12 naufraghi nel 2013.

La visita è coincisa con la celebrazione della 4ª Charter del Lions Club di Lampedusa, l’ingresso di cinque nuovi soci e la nascita del Lions Club Cuccioli – alla presenza della chairman CUB Club Valentina Licata – con nove “leoncini” pronti a mettersi al servizio della comunità. Targhe di riconoscimento sono state consegnate, fra gli altri, al Maresciallo Enrico Pascali Comandante 134° Squadriglia Radar Remoto AM di Lampedusa e al Tenente di Vascello Flavio Verde, Comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa, al Lion Francesco Bizzini, al presidente associazione armatori Piero Billeci, al Direttore sanitario ASP di Palermo Antonino Levita.

Un weekend di servizio e memoria, in cui i Lions hanno unito prevenzione, valori civici e attenzione per i più fragili, lasciando nel mare di Lampedusa non solo una corona di fiori, ma un segno di impegno e speranza.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.