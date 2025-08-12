PALERMO 12 AGOSTO 2025 – La prevenzione non va in vacanza. Con questo messaggio, l’Asp di Palermo avvia il “Summer Screening”, iniziativa dedicata allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Per tutto il mese di agosto sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, nei centri dedicati di città e provincia. Un’opportunità semplice, sicura e senza attese, per proteggere la salute anche nei mesi estivi.

“Invitiamo tutte le donne a dedicare un’ora delle ferie alla loro salute – afferma il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, può essere curato con un’alta probabilità di successo. Lo screening è uno strumento fondamentale per individuare eventuali lesioni quando sono ancora in fase iniziale e asintomatica. Non rinviamo a settembre ciò che può salvare la vita oggi: la prevenzione è il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stesse e alle persone che amiamo. In estate, con un po’ più di tempo a disposizione, cogliere questa occasione può fare davvero la differenza. L’adesione allo screening è un gesto di responsabilità”.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per usufruire del servizio nei seguenti centri dello screening mammografico dell’Asp di Palermo aperti dalle 8.30 alle 13.30 e in alcuni giorni anche nelle ore pomeridiane:

• P.T.A. Albanese – Via Papa Sergio 1: 13, 14, 18, 20, 22, 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17) e 28 agosto (anche nel pomeriggio 14.30-17);

• Ex Ipai – Via Carmelo Onorato 6: 13, 14, 18, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 22, 25 e 26 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50) agosto;

• Villa delle Ginestre – Via Castellana 145: 13, 14, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 25, 27 e 29 agosto;

• Ospedale Ingrassia – Corso Calatafimi 1002: 25 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 27 e 28 agosto;

• Poliambulatorio di Bagheria – Via Bernardo Mattarella 82: 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 22, 25, 27, 28 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15) e 29 agosto;

• Ospedale Vecchio di Carini – Piazza S. Francesco 1: 19 e 26 agosto;

• Ospedale Vecchio di Cefalù – Via Aldo Moro 1: 26 agosto;

• P.O. dei Bianchi di Corleone – Via Don G. Colletto 25: 30 agosto;

• Poliambulatorio di Lercara Friddi – Via F. Calì: 28 agosto;

• P.O. Civico di Partinico – Via Circonvallazione 186: 22, 25, 28 (solo nel pomeriggio 14.30-19.30) e 29 agosto;

• P.O. Madonna dell’Alto di Petralia Sottana: 19 e 30 agosto.

Per informazioni: coscreening@asppalermo.org e screeningmammella@asppalermo.org oppure telefonare al Numero Verde 800 833 311 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:30). (nr)





