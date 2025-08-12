Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alle discariche abusive sul territorio di Giarre, grazie alla sinergia tra l’assessorato all’Ambiente, la Polizia Locale e la società IGM, incaricata della gestione dei rifiuti. L’attività di sorveglianza, potenziata da un sistema di telecamere, ha permesso di individuare un “sporcaccione” in via Damasco. L’uomo, a bordo di un furgone, è stato ripreso mentre scaricava una notevole quantità di rifiuti indifferenziati sulla strada pubblica. La Polizia Locale ha subito avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile, mentre IGM, su indicazione dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, ha provveduto alla bonifica dell’area. Parallelamente, è stato reso noto il nuovo piano di disinfestazione del territorio comunale, che avrà inizio il 18 agosto. La città è stata suddivisa in diverse zone, ognuna con un calendario specifico di interventi. ZONA VERDE NORD (incluso il territorio a nord del Corso Italia e la frazione di Santa Maria la Strada: dalle 23 di lunedì 18 agosto alle 5 di martedì 19 agosto. ZONA VERDE SUD (incluso il territorio a sud del Corso Italia e la frazione di Altarello): dalle 23 di martedì 19 agosto alle 5 di mercoledì 20 agosto. ZONA ARANCIONE EST (incluso il territorio a est dell’autostrada A18 Catania-Messina e le frazioni di Trepunti, San Leonardello e Carruba): dalle 23 di mercoledì 20 agosto alle 5 di giovedì 21 agosto. ZONA ARANCIONE OVEST (incluso il territorio a ovest dell’autostrada A18 Catania-Messina e le frazioni di Macchia, Sciara, San Giovanni Montebello e Tagliaborsa): dalle 23 di giovedì 21 agosto alle 5 di venerdì 22 agosto.L’amministrazione comunale e IGM raccomandano ai cittadini di seguire alcune semplici precauzioni durante gli interventi di disinfestazione: tenere chiuse le finestre di casa, non stendere la biancheria all’esterno, tenere gli animali domestici al riparo; evitare di sostare in luoghi aperti durante e dopo il trattamento; non ostacolare il passaggio dei mezzi d’opera con le auto parcheggiate.





