Fillea Cgil Sicilia annuncia la presentazione di un nuovo ricorso per condotta antisindacale contro l’impresa Pa 27/22 Lavori Scarl, impegnata in opere edili lungo l’autostrada A19.

“Questo ulteriore ricorso – spiega Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia – è stato avviato dai segretari generali di Fillea Cgil Enna e Catania, Salvo Carnevale e Vincenzo Cubito, quale opportuna reazione – dichiara Pistorio – a un’ulteriore violazione di principi sanciti dallo statuto dei lavoratori e a tutela del contratto collettivo nazionale del lavoro che si ha l’obbligo di rispettare sempre ma, in particolar modo, quando si opera per committenti pubbliche sottoscrittrici di accordi vincolanti”.

Pistorio aggiunge: “La condotta antisindacale di Pa 27/22 Lavori Scarl si colloca all’interno di un più ampio tentativo, sapientemente orchestrato, teso a destrutturare il contratto nazionale edile e che peggiorerebbe (anzi peggiora già poiché gli accordi in deroga sono stati estesi all’impresa in questione) le condizioni di lavoro dei nostri operai. Fillea Cgil Sicilia non solo sosterrà la presentazione di ricorsi per condotta antisindacale ma utilizzerà tutti gli strumenti sindacali e legali per contrastare questo disegno pericoloso e derogatorio”.

Il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio, conclude: “È un nostro preciso dovere quello di fare in modo che ogni lavoratore possa esercitare la propria attività lavorativa in maniera dignitosa e libera da soprusi e coercizioni di sorta”.

