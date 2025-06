Il Progetto Odisseo Comunità Educante rappresenta un’iniziativa innovativa e coinvolgente che mira a promuovere una cultura della cooperazione e dell’apprendimento esperienziale tra studenti, educatori e comunità. Attraverso la realizzazione dell’azione di sistema GAS (Gruppi di Animazione Sociale e Territoriale), il CIRPE, capofila del progetto stesso, ha avviato una serie di laboratori teatrali dedicati agli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi seconde medie della scuola secondaria di primo grado. Questi laboratori non solo fungono da strumenti educativi, ma si configurano anche come spazi in cui emergere valori fondamentali legati alla cittadinanza attiva.





Il Ruolo del Teatro nell’Educazione

Il teatro è da sempre considerato un importante mezzo di comunicazione e espressione. In questo contesto, i laboratori teatrali rappresentano un’opportunità unica per i giovani partecipanti di esplorare e sviluppare abilità sociali, emotive e creative. L’interazione con i coetanei, l’improvvisazione e il lavoro di gruppo favoriscono non soltanto la crescita personale, ma anche quella collettiva, contribuendo a creare un senso di appartenenza e identità collettiva.

Nel giorno della restituzione del laboratorio presso l’Istituto Comprensivo, Boccone Pilo, per le classi della scuola secondaria di primo grado, abbiamo assistito a momenti emozionanti di condivisione e di scoperta. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare il frutto del loro impegno creativo, vissuto attraverso la partecipazione attiva ai percorsi laboratoriali offerti dal progetto. Questa esperienza non si limita a essere un semplice spettacolo, ma diventa un’importante occasione di incontro e di dialogo tra i diversi attori coinvolti: studenti, insegnanti, famiglie e membri della comunità locale.





Valori Fondamentali della Comunità Educante

Uno dei punti cardine che il Progetto Odisseo cerca di trasmettere è la condivisione di valori essenziali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. L’educazione non può essere vista come un processo individuale, ma deve invece integrarsi all’interno di un quadro più ampio che coinvolge l’intera comunità. Attraverso attività come i laboratori teatrali, il Progetto Odisseo Comunità Educante mette in luce l’importanza di pratiche educative che siano inclusive, partecipative e orientate alla valorizzazione di ciascuno.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Silvio Boccone, Prof.ssa Daniela Crini, insieme alle referenti indicate ,prof.ssa Laura Di Benedetto e Alessia Di Maria ,hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire e sostenere questa iniziativa. E’ stato assicurato al progetto uno spazio rilevante per la sua attuazione, riconoscendo il valore di condividere la pratica educativa in un contesto di vera comunità educante. “Un’educazione che non conosce confini, fatta di incontri e scambi, è ciò di cui i nostri ragazzi hanno bisogno per crescere in modo sano e consapevole “è’ quanto dichiarato dalla prof.ssa Daniela Crimi durante la restituzione realizzata dalle ragazze ed i ragazzi che hanno frequentato il laboratorio teatrale.





L’attività del Progetto Odisseo Comunità Educante presso la Scuola dell’Infanzia

In continuità con il percorso intrapreso, il 16 giugno si terrà la restituzione del laboratorio dedicato alla scuola dell’infanzia. Anche in questo caso, ci si aspetta di vivere momenti intensi di condivisione e di comunità, in cui i più piccoli saranno protagonisti, esprimendo sè stessi attraverso il linguaggio teatrale. L’impatto di queste esperienze pedagogiche si rivela già significativo: i bambini, infatti, apprendono non solo tecniche teatrali, ma anche valori quali la cooperazione, la tolleranza e il rispetto reciproco.

Il Progetto Odisseo Comunità Educante funge quindi da catalizzatore per una serie di dinamiche positive all’interno della comunità educante. Attraverso la sinergia tra scuola e territorio, si realizza un modello educativo innovativo, capace di rispondere alle numerose sfide del nostro tempo.

Odisseo comunità educante si propone di consolidare quell’alleanza educativa, tra istituzioni scolastiche e realtà associative, strategica per fecondare pratiche educative innovative ed idonee a contrastare le molteplici povertà educative che insidiano oggi il benessere e la crescita di bambine e bambini ed adolescenti soprattutto nel territorio della Costa Sud di Palermo.

