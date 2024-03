Una storia di inclusione e di emancipazione femminile. La Festa della donna dell’8 marzo alle 9,15 a Bagheria si caratterizza per la proiezione al cinema Excelsior in via Ciro Scianna di “Omayma”, il film del regista Fabio Schifilliti, scritto con il bagherese Paolo Pintacuda.

Attraverso il linguaggio cinematografico Pintacuda e Schifillitti narrano una storia di inclusione ed emancipazione femminile, dal finale tragicamente di attualità.

Gli allievi del ginnasio di Stato “Francesco Scaduto”, dopo la visione del corto, dialogheranno con il regista e lo sceneggiatore. Seguiranno interventi dei docenti del Liceo Scaduto Mimmo Aiello e Maurizio Padovano e di Federica Alabiso del Collettivo transfemminista intersezionale FemBocs.

L’appuntamento è promosso dalla dirigente scolastica del liceo ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” Carmen Tripoli e dalla presidente dell’Inner Wheel club Baharia Katia Lo Piparo, insieme alla segretaria Pina Provino che spiegano che «La giornata non intende proporre un’autocelebrazione al femminile ma un invito all’impegno costante di tutti, al confronto e al dialogo politico e culturale».





Luogo: cinema Excelsior, via Ciro Scianna, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/03/2024

Data Fine: 08/03/2024

Ora: 09:15

Artista: vari

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.