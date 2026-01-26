Sabato mattina le associazioni La Prima, We Love Unict e Catania Futura hanno promosso un’iniziativa di volontariato per la pulizia della Villa Bellini, duramente colpita dall’uragano Harry che nei giorni scorsi ha lasciato il principale polmone verde della città in condizioni di forte degrado.

I volontari sono intervenuti a partire dall’ingresso di via Domenico Cimarosa e, grazie alle attrezzature messe a disposizione dalla Gema, hanno ripulito una parte significativa della villa. Nel corso dell’attività sono stati raccolti oltre 30 sacchi di fogliame, rami e detriti accumulati a seguito del maltempo.





«Questa iniziativa nasce dall’amore per la nostra città e dal senso di responsabilità verso uno dei suoi luoghi simbolo – dichiara Paolo Fasanaro, presidente dell’associazione “La Prima” –. La Villa Bellini merita attenzione e cura costante, e oggi abbiamo voluto dare un segnale concreto di partecipazione civica. É stato bello vedere come anche altre realtà locali quali “Casbah di Cibali” abbiano spontaneamente aderito e dato il loro contributo».

Sulla stessa linea Francesco Pezzillo, Consigliere d’Amministrazione dell’Università di Catania e Tommaso Palacino Senatore Accademico di We Love Unict: «Gli studenti e i giovani catanesi vogliono essere parte attiva nel miglioramento degli spazi pubblici. La comunità studentessa ha risposto con entusiasmo all’appello, segno di un rinnovato attaccamento al territorio».





A coordinare l’iniziativa è stato Lorenzo Gennaro per Catania Futura: «L’uragano Harry ha messo in evidenza la fragilità del nostro patrimonio verde. Oggi abbiamo risposto con l’impegno dei volontari e il lavoro di squadra tra associazioni, dimostrando che la cittadinanza attiva può fare la differenza».

Le associazioni promotrici auspicano che questo intervento possa essere il primo di una serie di azioni condivise per la tutela e la valorizzazione della Villa Bellini e degli spazi verdi cittadini.

Luogo: Villa Bellini, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.