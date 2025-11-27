Riposto rende omaggio a una delle sue figure più amate, scegliendo di affidarle uno dei simboli più alti della comunità: le ‘Chiavi della Città’. Con Determinazione Sindacale, il sindaco Davide Vasta ha conferito il prestigioso riconoscimento a Suor Guglielmina del Gesù Crocifisso SAC, al secolo Antonietta Vozzo, da oltre quarant’anni presenza costante e luminosa nella vita educativa e sociale del comune marinaro. La cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 12 dicembre, alle ore 18.00, nel Salone comunale del Palazzo di Città, dove alla religiosa saranno consegnate la pergamena commemorativa e le chiavi simboliche, con registrazione nell’Albo d’Onore del Comune.





Nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 15 dicembre 1945, Suor Guglielmina è professa perpetua della Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallottine) dall’8 settembre 1969. Arrivata a Riposto nel 1982, all’Istituto ‘Maria SS.ma Addolorata’ delle Suore Pallottine ha accolto, formato e accompagnato intere generazioni di ripostesi, trasmettendo loro valori di convivenza democratica, rispetto e solidarietà. Il suo impegno si è esteso negli anni anche ai contesti più fragili del territorio e, più recentemente, ai minori della comunità alloggio ‘Piccoli Gabbiani’, seguiti con cura e dedizione.





Con questo riconoscimento, il Comune di Riposto intende rendere omaggio a una figura che ha saputo unire fede, impegno sociale e amore per il territorio, rappresentando un esempio luminoso per tutta la cittadinanza. “Conferire le ‘Chiavi della Città’ a Suor Guglielmina – afferma il sindaco Davide Vasta – significa riconoscere pubblicamente ciò che la nostra comunità ha sempre percepito: la sua presenza è stata un dono, un esempio, un cammino di dedizione costante. Ha educato, accompagnato, sostenuto generazioni di bambini e famiglie, portando avanti un’opera silenziosa ma profondissima, capace di lasciare un segno indelebile. Questo riconoscimento non è solo un atto simbolico, ma un gesto di gratitudine autentica verso chi ha messo la propria vita al servizio degli altri con amore, umiltà e dedizione. Suor Guglielmina rappresenta uno dei volti più luminosi del nostro territorio – conclude il primo cittadino – e il suo esempio continuerà a ispirare la nostra comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

