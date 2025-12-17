Tra folk e pop d’autore, Francesca Incudine e la sua band saranno di scena con Ràdica domenica 21 dicembre, alle ore 18.30, a Santa Teresa Riva (Messina), per la stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò diretta da Cettina Sciacca.

Pubblicato a ottobre 2025 con “Moonlight records”, l’album Ràdica è l’ultima fatica discografica della cantante ennese, arrangiato da Manfredi Tumminello, Raffaele Pullara e Salvo Compagno con lei sul palco: rispettivamente chitarra e voce; mandolino, violino, fisarmonica e voce; percussioni. Tredici brani in scaletta per un album dal sapore autobiografico che vede protagonista le donne e che rievoca episodi realmente vissuti oppure immaginati dall’autrice. Il titolo parla di radici (ràdica, in siciliano).





Il senso del progetto artistico lo spiega la stessa Incudine: “Come le radici che si fanno strada in silenzio e nel nascondimento, così – spiega Francesca Incudine – nasce questo disco che parla di storie apparentemente distanti tra loro, che si cercano e si intrecciano nelle profondità. Radica – aggiunge – è la parola siciliana per dire radice, ma anche nel più stretto senso letterale, quell’escrescenza nodosa sul tronco o sui rami che si forma in seguito a uno stress dell’albero, a sua protezione dalle aggressioni esterne”

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

