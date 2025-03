“Per me particolarmente significativa la presenza a Palermo di Raffaele Fitto nel nuovo ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione ed alle Riforme. La forte sinergia con il Governo della Regione saldamente guidato da Renato Schifani lascia ben sperare per il futuro della programmazione di spesa europea e per un ruolo sempre più centrale della Regione nello scacchiere europeo”.

Lo ha detto il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, in occasione della partecipazione del vicepresidente all’incontro “Crescere in Europa – Opportunità per lo sviluppo”, in corso a Villa Igea a Palermo.

“L’Isola sarà protagonista del futuro, nel solco tracciato da Fitto durante il mandato da Ministro ed oggi dallo stesso avviato in Europa con ancora maggiore vigore, attraverso un ambizioso programma di interventi ed investimenti reso possibile dai fondi comunitari e dalle iniziative avviate dal Governo Meloni e dalla Commissione UE. Grazie ai governi di centrodestra e grazie anche alla recente sottoscrizione dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Siciliana con il presidente Schifani, il territorio vivrà un percorso di crescita e trasformazione contribuendo in modo significativo al rilancio della Sicilia e del Sud”, ha proseguito Varchi.

“Questa fase di sviluppo è accompagnata in Sicilia da una rinnovata fiducia nelle Istituzioni, grazie a un’azione politica, alla quale contribuisce significativamente la delegazione di Fratelli d’Italia in giunta, orientata alla concretezza e alla valorizzazione delle opportunità offerte dall’Europa”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.