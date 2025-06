Sale l’attesa per la 48ª Catania – Etna, l’appuntamento che dal 13 al 15 giugno riporterà ai piedi del vulcano siciliano il fascino senza tempo della cronoscalata più iconica della provincia etnea. Mercoledì 11 giugno alle ore 11.00, presso il Comune di Nicolosi, la presentazione ufficiale dell’evento da parte dell’AC Catania con il presidente Maurizio Magnano di San Lio, i vertici di Sicilia Promo Sport, con il direttore di gara Manlio Mancuso, alla presenza dei sindaci di Nicolosi Angelo Pulvirenti, e Belpasso Carlo Caputo, oltre agli assessori allo Sport dei due Comuni. Aperte fino a lunedì 9 giugno le iscrizioni alla gara organizzata dall’Automobile Club Catania, con promozione operativa a cura di Sicilia Promo Sport. La cronoscalata sarà valida come quarta prova del Campionato Italiano Velocità Montagna – zona Sud, oltre che per il Campionato Siciliano e il Trofeo Italiano Velocità Montagna. Numerosi protagonisti del panorama nazionale hanno già confermato la loro presenza.

La Catania – Etna affonda le radici in oltre un secolo di storia sportiva: un tracciato leggendario, scolpito nella memoria collettiva di generazioni di appassionati, capace di unire tecnica e spettacolarità in un contesto ambientale unico al mondo. Il percorso attuale di 7,5 km, ricavato lungo uno dei versanti più suggestivi del vulcano, ospiterà due manche di gara domenica 15 giugno, precedute sabato dalle ricognizioni ufficiali e venerdì 13 dalle verifiche sportive e tecniche. L’edizione 2025 segna una nuova fase per la manifestazione, grazie alla sinergia tra l’esperienza istituzionale dell’AC Catania e il dinamismo gestionale di Sicilia Promo Sport, impegnati a restituire alla cronoscalata il prestigio che merita nel panorama motoristico nazionale. L’evento non è solo sport, ma autentico racconto di identità e territorio, immerso nello scenario potente e primordiale del vulcano attivo più alto d’Europa. La Catania – Etna si conferma così simbolo di eccellenza sportiva e culturale, coniugando il mito delle corse in salita alla valorizzazione di uno dei paesaggi più affascinanti del Mediterraneo.





Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

