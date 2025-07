Randazzo sul ring: Giovani campioni crescono alla Passion Fitness

Un’esplosione di talento, disciplina e passione nella palestra che forma il futuro

Randazzo, 22 luglio 2025 – Una giornata ricca di emozioni e sudore, di traguardi raggiunti e sogni che prendono forma. Alla Passion Fitness di Randazzo, già riconosciuta a livello nazionale come un’eccellenza nel panorama delle arti marziali, si è svolta una sessione di esami di Kickboxing che ha messo in luce, ancora una volta, il valore e l’impegno di una scuola che va ben oltre il semplice allenamento.

La Kickboxing: una disciplina tra oriente e occidente

Spesso erroneamente chiamata “King Box”, la Kickboxing è una disciplina affascinante e completa, nata tra gli anni ’60 e ’70 in Giappone dalla fusione delle tecniche di calcio delle arti marziali orientali con la potenza e la strategia del pugilato occidentale. Oggi è praticata in tutto il mondo, e anche a Randazzo, nel cuore della Sicilia, si respira la sua filosofia fatta di rispetto, disciplina e crescita personale.

Maestri di valore per atleti in crescita

Alla guida dei giovani atleti ci sono due punti di riferimento nel panorama marziale siciliano: il Maestro Vincenzo Bordonaro, 7° Dan di Karate, e il Maestro Alfio Pintabona, 4° Dan Karate e 3° Dan Kickboxing. Con la loro esperienza e passione, hanno costruito una vera e propria scuola di vita, dove ogni allievo viene seguito nel suo percorso tecnico ma anche umano.

Un percorso a colori: la crescita passa dalle cinture

Sebbene la Kickboxing non preveda un sistema unificato di cinture come il Karate, la Passion Fitness adotta un metodo didattico basato su gradi di colore, riconosciuto da federazioni di rilievo come WAKO, ASI e IKTA. Ogni cintura rappresenta un livello di preparazione, un obiettivo da raggiungere, una motivazione per andare avanti:

Cintura Gialla: le basi – postura, guardia, spostamenti, colpi base e difese.

Cintura Arancione: introduzione ai calci – frontali, circolari e prime combinazioni.

Cintura Verde: sequenze più complesse tra pugni e calci, movimenti rotatori.

Cintura Blu: tecniche avanzate, studio del combattimento, gestione del ring.

Cintura Marrone: approfondimento tecnico, regolamenti sportivi, strategie.

Cintura Nera (I° Dan): il traguardo più ambito, che unisce tecnica, teoria e abilità acrobatiche.

I piccoli guerrieri che fanno sognare

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati due giovanissimi atleti, simbolo della nuova generazione marziale: un bambino di 7 anni, che ha conquistato con tenacia la sua prima cintura gialla, e un altro di 9 anni, a conferma che la passione per le arti marziali può nascere e crescere fin da piccoli. Le loro performance, seguite da un pubblico attento e commosso, hanno emozionato tutti, dimostrando che non è mai troppo presto per iniziare a credere in sé stessi.

Oltre lo sport: una scuola, una famiglia

Alla Passion Fitness si insegna molto più che colpire e difendersi. Qui si coltivano il rispetto, la perseveranza, l’autocontrollo e la fiducia in sé stessi. Ogni cintura conquistata è il frutto di allenamenti duri, cadute e risalite, incoraggiamenti e sacrifici condivisi. È una scuola che diventa famiglia, un luogo dove i valori dello sport si trasformano in strumenti di crescita personale.

“Dietro ogni cintura c’è sacrificio, dedizione e amore per questo sport”, ha commentato il Maestro Alfio Pintabona con emozione e orgoglio.

Una comunità che crede nello sport

Eventi come questo rappresentano non solo una tappa importante per gli atleti, ma anche un momento di aggregazione e orgoglio per l’intera comunità randazzese. La Passion Fitness continua a essere un faro per tanti giovani che, attraverso lo sport, trovano una via sicura per esprimere sé stessi, crescere e sognare in grande.

E ancora una volta, Randazzo può dirsi fiera della sua palestra, che con passione e professionalità continua a formare non solo atleti, ma persone migliori.





Luogo: Via Domenico Tempio, 10, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA

